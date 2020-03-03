Küçükçekmece Şehitlerimizin Ardından Al Bayrağa Büründü

Kemal Çebi: İlçemizin dört yanında şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sosyal medya üzerinden verdiği mesajda, “ Sen tarihsin. Sen zafersin. Sen bayraksın. Sen vatansın. Başımızın tacı, gönlümüzün yarası Mehmedim… Nefes aldığımız her yerde bizimlesin” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çebi, “İdlib’teki saldırı sonucu 34 kahraman askerimizin şehit olmasından dolayı derin üzüntü duymaktayım. Ulusumuzun başı sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehit yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Zaman, birlik ve beraberliğimizi diri tutma ve bizi millet yapan tüm değerlerimize sıkıca sarılma zamanıdır. Bu süreçte Küçükçekmece’nin dört yanında birliğimizin simgesi şanlı Türk Bayrağı’mızı dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)