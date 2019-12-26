Küçükçekmece Belediyesi’nden Engelsiz Spor Salonu

. 18-25 yaş arası down sendromlu, otizmli ve bedensel ve zihinsel engelli gençler, alanında uzman eğitmenlerle spor yaparak, psikomotor ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Engelli bireylerin spor salonuna geliş gidişleri de servislerle ücretsiz karşılanıyor.

Özgüvenlerini güçlendiriyorlar

Engelli bireyler için fiziksel aktivitelerin çok önemli olduğunu kaydeden Beden Eğitimi ve Spor Eğitmeni Canan Sanin,“Spora devam eden çocuklarımızda kısa zamanda önemli gelişmeler kaydettik. Bu çocuklarımız için özel spor aletlerimiz var. Duyusal çalışıyoruz. Öncelikle doğru adım atmasını öğretiyoruz. Çoğu rahatlıkla takla atabiliyor. Özgüvenleri gelişiyor. Küçük ince motorları kullanmayı öğreniyorlar. Eklemlerini kullanarak, kendileri dişlerini fırçalayabiliyor, tuvalete gidebiliyorlar. Özbakımlarını ilerlettiler. Kontrol kabiliyetleri arttı, sosyalleştiler,”diye konuştu.

Oğlum, artık daha sosyal ve mutlu

25 yaşındaki zihinsel engelli oğlunun spora başladıktan sonra özgüveninin arttığını ifade eden Hatice Sülümer (46), “ Oğlum, önceleri içine kapanık bir çocuktu. Artık daha özgüvenli ve mutlu. Sosyalleşti. Herkese merhaba demeyi, selam vermeyi öğrendi. Bu çocuklar genelde oturan çocuklardır. Sporla, kilosunu kontrol edebiliyoruz. Hırçınlık yapmıyor. Bu imkanı sağlayan Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederim,” dedi. Halise Boşnak (42) da sporun otizmli kızına terapi gibi geldiğini söyleyerek, spora geleceği günlerde kızının çok mutlu olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Başvurular, spor kayıt masasından gerçekleştiriliyor

Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi’nde engelli bireyler, haftanın iki günü birer saat jimnastik, masa tenisi ve temel fiziksel aktiviteler eğitimi alıyor. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Küçükçekmece Belediyesi Spor Kayıt Masası’ndan gerçekleştirip, 444 4 360/ 7996 nolu telefondan ayrıntılı bilgi alabilir.