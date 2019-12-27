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‘Sonbahar’ Film Gösterimi ve Söyleşisi Kartal’da Geçekleştirildi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ulusal ve uluslararası çok sayıda ödülün sahibi Sonbahar filmi, Kartallı izleyicileri ile buluştu, film gösteriminin ardından bir de söyleşi gerçekleştirildi.

‘Sonbahar’ Film Gösterimi ve Söyleşisi Kartal’da Geçekleştirildi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ulusal ve uluslararası çok sayıda ödülün sahibi Sonbahar filmi, Kartallı izleyicileri ile buluştu, film gösteriminin ardından bir de söyleşi gerçekleştirildi.

haber 2
haber 2
27 Aralık 2019 Cuma 13:36
‘Sonbahar’ Film Gösterimi ve Söyleşisi Kartal’da Geçekleştirildi

Siyasi sebeplerle 22 yaşında girdiği cezaevinde 10 yıl hapis yatan ve akciğer hastalığı ile birlikte serbest bırakılan Yusuf'un ölümünü beklemek üzere Doğu Karadeniz’deki köyüne dönüşünü ve son günlerinde yaşadığı aşkı anlatan Sonbahar filmi, salonu dolduran izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

 

Senaryosu ve yönetmenliği Özcan Alper’e ait olan Sonbahar filminin gösteriminin ardından ise Prof. Dr. Selahattin Yıldız’ın “Özcan Alper Sineması” üzerine konferansına geçildi.

 

Özcan Alper’in sinema hayatının ele alındığı konferansı ise Sonbahar film söyleşisi takip etti. Söyleşide konuşmacı olarak filmin yapımcısı Soner Özcan ve Prof. Dr. Selahattin Yıldız yer aldı. Filmin hazırlık süreci, çekim aşamaları ve filmin hikâyesiyle ilgili bir konuşma yapan Soner Özcan daha sonra, Kartallı vatandaşların film ile ilgili sorularını yanıtladı. 

 

Etkinliğin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, yapımcı Soner Özcan’a teşekkür ederek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartal heykelciği takdim etti.

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