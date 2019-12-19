Sağlıklı Yaşam Tutkunları, Ekolojik Pazar’da Buluşacak

Kartal Belediyesi ve Buğday Derneği tarafından 2009 yılında kurularak ekolojik tarımla üretim yapan üreticinin, tüketici ile aracısız buluşmasını sağlayan Kartal Belediyesi %100 Ekolojik Pazar, 10. yılını birbirinden çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Anadolu Yakası’nın ilk, İstanbul’un ikinci ekolojik pazarı olma özelliği taşıyan, sağlıklı bir alışveriş ve çekim merkezi olarak tasarlanan Ekolojik Pazar’da, meyve ve sebzelerin yanı sıra, pamuk, makarna, ekmek, bakliyat, şampuan, temizlik ve tekstilden oluşan birçok ekolojik ürün bulunuyor. Yalnızca sertifikalı ürünlerin satıldığı ve geniş ürün yelpazesine sahip olan pazar, İstanbullulara sağlıklı alışveriş imkânı sunuyor. Pazar alanı ayrıca; ekoloji konulu toplantılara, yaşam atölyelerine, sanat etkinliklerine ve konserlere de ev sahipliği yapıyor.

Sertifikalı organik ürünleriyle Kartallıların yanı sıra, İstanbul’un değişik semtlerinden sağlıklı yaşam tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Ekolojik Pazar, 10. yılını birbirinden çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 22 Aralık Pazar günü 10.00-11.00 saatleri arasında Zehirsiz Sofralar Etkinliği, 10.00-12.00 saatleri arası Çocuk Oyun atölyesi, 12.00-14.00 arası ise Mum Yapımı Atölye etkinliğinin gerçekleşeceği Ekolojik Pazar’da; saat 10.00’dan 14.30’a kadar ise belgesel yayınları, organik ürünlerde 10. yıla özel indirimler, ikramlıklar ve sunumlar, müzikal dinletiler ve Yeni İnsan Yayınevi Ekolojik Yayınları sağlıklı yaşam tutkunlarını bekliyor olacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediyemiz ve Buğday Derneği tarafından 10 yıl önce kurulmuş olan %100 Ekolojik Pazar, çiftçi üreticimize, evlerine sertifikalı sağlıklı ürünler götürmek isteyen komşularımıza hizmet verirken, kadın emeğine ve birbirinden çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Öte yandan kimyasal ilaçlar, ilaçlı gübreler kullanılmadığı için topraklarımızın zarar görmesine karşı da önemli bir misyon üstleniyor.” Diyerek İstanbulluları, Pazar günü gerçekleşecek olan %100 Ekolojik Pazar’ın 10. yıl kutlamasına davet etti.