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Mavi Gözlü Dev Kartal'da Unutulmadı

Kartal Belediyesi, Türk şiirinin dünya çapında tanınan ismi Nazım Hikmet Ran’ın, 118. yaş günü dolayısıyla unutulmaz bir anma programı gerçekleştirdi.

Mavi Gözlü Dev Kartal'da Unutulmadı

Kartal Belediyesi, Türk şiirinin dünya çapında tanınan ismi Nazım Hikmet Ran’ın, 118. yaş günü dolayısıyla unutulmaz bir anma programı gerçekleştirdi.

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haber 2
15 Ocak 2020 Çarşamba 10:21
Mavi Gözlü Dev Kartal'da Unutulmadı

Şiir Severlerden Yoğun Katılım

 

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen, 'Bizim Nazım' adlı anma programına, şiir severlerin yoğun katılımı dikkat çekti.

 Yaklaşık 3 saat süren ve Gazeteci Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğünde gerçekleşen gecede, Grup Gündoğarken ünlü şairin bestelenen şiirlerini seslendirdi. Ayrıca; şiir, yazın, müzik, tiyatro ve sinema sanatçıları arasında; Orhan Alkaya, Melike Demirbağ ve Soner Olgun da şiir ve şarkılarıyla gecede sahne aldı. Gecenin sonunda, tüm sanatçılar ve katılımcılar hep bir ağızdan ‘Yiğidim Aslanım’ şarkısını alkışlar eşliğinde seslendirdi. Sanatçıların performansı, şiir severler tarafından ayakta alkışlandı.

 Kartal Belediyesi Başkan Vekili Oktay Aksu, programın sonunda yaptığı konuşmada Nazım Hikmet’in Türk şiiri için önemine dikkat çekerek, tüm sanatçılara ve katılımcılara teşekkür etti. Kartal Belediyesi’nin İstanbul’un kültür ve sanat merkezi olma hedefini çok ciddiye aldığını vurgulayan Başkan Vekili Aksu, ilçedeki kültür ve sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.

 

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