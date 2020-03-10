banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tuncer:Zeytinburnu’nun İlk Özel Sektör Kentsel Dönüşüm Projesi Olmaktan Mutluyuz…
Son Dakika
Tuncer:Zeytinburnu’nun İlk Özel Sektör Kentsel...
‘Millet Bahçesi’ İçin Yıkım Başladı
Son Dakika
‘Millet Bahçesi’ İçin Yıkım Başladı
Dünya'da ilk ve tek uluslararası geçerli yoga sertifikası IYEC dünyaya yayılıyor
Son Dakika
Dünya'da ilk ve tek uluslararası...
ÇİĞDEM Grup İnşaat Emlak Prestijli Projelerin Satış ve Kiralama İşlerine de Başladı...
Son Dakika
ÇİĞDEM İnşaat Emlak Pörtföyüne Büyükyalı...

Kartal’ın Özel Sporcularından Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası’nda derece elde eden Kartal Özel Sporcular Spor Kulübü sporcuları; Dilan Ersağlam, Abdullah Doğan, Enes Ramazano'yu Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında kabul etti.

haber 1
haber 1
10 Mart 2020 Salı 10:00
Kartal’ın Özel Sporcularından Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret
banner171

Ziyarette sporcuların yanı sıra; Kartal Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Adnan Balcı ve Kartal Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nasır Süleymanoğlu da yer aldı. Kartal Belediyesi olarak eğitime ve spora destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Gökhan Yüksel,” Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını istiyoruz. Bu da sporda tesisleşmeyle mümkün olur. İlçemizdeki spor faaliyetlerinin artmasını ve daha nitelikli bir hale gelmesi amacıyla okullara ve amatör kulüplere spor malzemeleri dağıtıyoruz. Tek amacımız yarının sporcularının yetişmesini sağlamak. Aynı zamanda yarının milli takım oyuncularını da yetiştirmiş oluyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor olanakları arttıkça, kötü alışkanlıklara yönelme riskleri de düşecektir. Böylece enerjilerini sporla atabilecekler. Spor tesislerini artırmaya yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Örneğin, Atalar'daki toprak sahayı çimlendiriyoruz ve oradan komple bir spor tesisi çıkaracağız. Kartal'da yeni spor alanları ve yaşam merkezleri açma gayretimiz hep devam edecek." diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Antalya'da yapılan Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden Dilan Ersağlam sırt üstü sitilinde 2. olurken, Abdullah Doğan serbest yüzüş stilinde 3. oldu. Enes Ramazono ise hem serbest hem de sırtüstü stilinde 3. oldu.

Görüşmenin sonunda başarılı sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gökhan Yüksel, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da ‘Kanal İstanbul’ Paneli Düzenlendi
Kartal’da ‘Kanal İstanbul’ Paneli Düzenlendi
Kartal Belediyesi Spolin Doğaçlama Kursu Öğrencileri Sertifikalarını Aldı
Kartal Belediyesi Spolin Doğaçlama Kursu Öğrencileri Sertifikalarını Aldı
130. Muhtarlar Toplantısı, Başkan Gökhan Yüksel Öncülüğünde Gerçekleştirildi
130. Muhtarlar Toplantısı, Başkan Gökhan Yüksel Öncülüğünde Gerçekleştirildi
Kadınlar, Kartal Belediyesi’nin “8 Mart” Etkinliklerinde Buluştu
Kadınlar, Kartal Belediyesi’nin “8 Mart” Etkinliklerinde Buluştu
Kartal Belediyesi’nden Okullara Spor Malzemesi Desteği
Kartal Belediyesi’nden Okullara Spor Malzemesi Desteği

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169