Kartal’ın Özel Sporcularından Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret

Ziyarette sporcuların yanı sıra; Kartal Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Adnan Balcı ve Kartal Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nasır Süleymanoğlu da yer aldı. Kartal Belediyesi olarak eğitime ve spora destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Gökhan Yüksel,” Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını istiyoruz. Bu da sporda tesisleşmeyle mümkün olur. İlçemizdeki spor faaliyetlerinin artmasını ve daha nitelikli bir hale gelmesi amacıyla okullara ve amatör kulüplere spor malzemeleri dağıtıyoruz. Tek amacımız yarının sporcularının yetişmesini sağlamak. Aynı zamanda yarının milli takım oyuncularını da yetiştirmiş oluyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor olanakları arttıkça, kötü alışkanlıklara yönelme riskleri de düşecektir. Böylece enerjilerini sporla atabilecekler. Spor tesislerini artırmaya yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Örneğin, Atalar'daki toprak sahayı çimlendiriyoruz ve oradan komple bir spor tesisi çıkaracağız. Kartal'da yeni spor alanları ve yaşam merkezleri açma gayretimiz hep devam edecek." diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Antalya'da yapılan Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden Dilan Ersağlam sırt üstü sitilinde 2. olurken, Abdullah Doğan serbest yüzüş stilinde 3. oldu. Enes Ramazono ise hem serbest hem de sırtüstü stilinde 3. oldu.

Görüşmenin sonunda başarılı sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gökhan Yüksel, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)