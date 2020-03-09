Kartal’da ‘Kanal İstanbul’ Paneli Düzenlendi

Kartal Kent Konseyi, CHP Kartal İlçe Örgütü, Kartal Emek ve Demokrasi Bileşenleri ile Ya Kanal Ya İstanbul Platformu’nun düzenlediği panele; çok sayıda bilim insanı, siyasetçi, sanatçı, akademisyen ve vatandaş katıldı. CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcıları İmam Aydın, Hüseyin Tozkoparan, Bayram Ali Baştan ve Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri de panele katılanlar arasında yerini aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Nesrin Gülbahar’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelin açılış konuşmasını Kartal Kent Konseyi Başkanı Avukat Türkan Kurtulmaz yaptı. Panelde İstanbul’a yapılması planlanan kanalın jeolojik, sosyolojik, ekonomik ve daha birçok farklı açıdan yaratabileceği olası tahribatlar ele alındı. Emekli Öğretim Görevlisi ve Çevre Uzmanı Prof. Dr. Cemal Saydam, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ve MMMBD (Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği) Kartal Şube Başkanı Yücel Arslan tarafından yapılan sunumlar ile Kanal İstanbul Projesi’nin doğurabileceği sorunlar üzerinde duruldu.

‘Ya Kanal Ya İstanbul’ sloganı ile gerçekleştirilen panel, yaklaşık üç saat sürdü. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği panel, yapılan sunumların ardından soru cevap bölümü ile sona erdi. Etkinliğin sonunda moderatör ve konuşmacılar, Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e panelin düzenlenmesine katkı sağladıkları için teşekkürlerini sundu.