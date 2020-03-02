banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dubai Comfort – Waterpark’tan Muhteşem Lansman Gecesi
Son Dakika
Dubai Comfort – Waterpark’tan Muhteşem...
Türkiye Göçmenlerin Seyahat Özgürlüğünü Kısıtlamasın
Son Dakika
Türkiye Göçmenlerin Seyahat Özgürlüğünü Kısıtlamasın
Ödenmeyen Faturalar İçin Aç Kapa Halkın Canını Yakıyor
Son Dakika
Ödenmeyen Faturalar İçin Aç Kapa...
Avrasya Hastanesinde Kadın ve Doğum Konusuna Çok Önem Veriliyor
Son Dakika
Avrasya Hastanesinde Kadın ve Doğum...

Kartal Belediyesi’nin Kurumlara Verdiği Afet Bilinci Eğitimleri Devam Ediyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde doğal afetlere karşı “sosyal bilinç” oluşturma çabasıyla hareket eden Kartal Belediyesi; ilçedeki çeşitli kurumlarda verdiği deprem, yangın ve sel gibi afetlerin zararlarının azaltılmasını amaçlayan ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda eğitim verilen yerlerden biri olan Özel Kartal Avicenna Umut Hastanesi’nde kapsamlı bir tatbikat düzenlendi.

haber 1
haber 1
02 Mart 2020 Pazartesi 10:40
Kartal Belediyesi’nin Kurumlara Verdiği Afet Bilinci Eğitimleri Devam Ediyor
banner171

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü’nde görevli profesyonel arama-kurtarma ekiplerinin, doğal afetlerde yapılması gerekenleri anlattığı ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi sonrası düzenlenen tatbikatta onlarca sağlık personeli, kendilerine verilen görevleri gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüsreyin Çetiner

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekiplerinin danışmanlık yaptığı tatbikat sırasında; olası bir deprem, yangın veya felaket sırasında yapılabilecek müdahaleler önceden belirlenmiş ekipler tarafından gerçekleştirildi. Olası senaryoları tatbikat sırasında gerçekleştiren hastane personeline Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri de yardımcı olarak sivil savunma eğitimlerinin uygulamalı olarak öğrenilmesini sağladı. Yaklaşık yarım saat süren tatbikat sırasında hastanedeki işleyiş de devam etti ve hastalar da tatbikatın bazı bölümlerine gönüllü olarak katıldı. 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Baba’da Çevreci Dönüşüm
Kartal Baba’da Çevreci Dönüşüm
Türk Müziği’nin Devleri Kartal’da Anıldı
Türk Müziği’nin Devleri Kartal’da Anıldı
Kartal Belediyesi Kreş Velileri Sertifikalarını Aldı
Kartal Belediyesi Kreş Velileri Sertifikalarını Aldı
4. Vedat Günyol Deneme Yarışmasında Kazanan İsimler Belli Oldu
4. Vedat Günyol Deneme Yarışmasında Kazanan İsimler Belli Oldu
Kartal Belediyesi’nin Kitap Kampanyasına FOX TV’den Tam Destek
Kartal Belediyesi’nin Kitap Kampanyasına FOX TV’den Tam Destek

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169