Kartal Belediyesi’nin Kurumlara Verdiği Afet Bilinci Eğitimleri Devam Ediyor

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü’nde görevli profesyonel arama-kurtarma ekiplerinin, doğal afetlerde yapılması gerekenleri anlattığı ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi sonrası düzenlenen tatbikatta onlarca sağlık personeli, kendilerine verilen görevleri gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüsreyin Çetiner

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekiplerinin danışmanlık yaptığı tatbikat sırasında; olası bir deprem, yangın veya felaket sırasında yapılabilecek müdahaleler önceden belirlenmiş ekipler tarafından gerçekleştirildi. Olası senaryoları tatbikat sırasında gerçekleştiren hastane personeline Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri de yardımcı olarak sivil savunma eğitimlerinin uygulamalı olarak öğrenilmesini sağladı. Yaklaşık yarım saat süren tatbikat sırasında hastanedeki işleyiş de devam etti ve hastalar da tatbikatın bazı bölümlerine gönüllü olarak katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)