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Kartal Belediyesi’nden “Çölyak’la Yaşam” Semineri

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Okan Üniversitesi Hastanesi ve İstanbul Halk Ekmek A.Ş

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14 Şubat 2020 Cuma 14:09
Kartal Belediyesi’nden “Çölyak’la Yaşam” Semineri
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İşbirliği ile “Çölyak’la Yaşam” adlı bir seminer düzenlendi. Uzman Diyetisyen Derya Fidan’ın konuşmacı olarak yer aldığı bilgilendirme toplantısında; Çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan glüten proteini, hastalığın belirtileri ve neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verildi.

 

Uzman Derya Fidan teşhis konulduktan sonra hastaların glütensiz yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini kaydederek artan bilinç ve farkındalık kampanyaları ile glütensiz ürünlerin çoğalmaya başladığını söyledi. Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaşın yanı sıra; İstanbul Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama’nın da dinleyici olarak katıldı. Seminerin ardından vatandaşlara glütensiz hazırlanan halk ekmek ürünlerinden ikram edildi.

 

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Okan Hastanesi’nin işbirliğiyle düzenlenen ve İstanbul Halk Ekmek A.Ş’nin de desteklediği seminerde; her 100 kişiden birinde görülme ihtimali olan Çölyak hastalığı ile ilgili bilgi verildi. Uzman Diyetisyen Derya Fidan; ailede bu rahatsızlığın olması halinde riskin 10 kat arttığını vurgulayarak teşhisin konulmasının ardından kişilerin Çölyak ile yaşamaya alışması gerektiğini söyledi.

 

Glütenin kesilmesinin ardından şikâyetlerin geçtiğini kaydeden Fidan, glütensiz ürünlerin yanı sıra mısır unu ve pirinç unu tüketimini önerdiklerini söyleyerek hazır gıdaların büyük çoğunluğunda glüten proteinin olduğuna dikkat çekti.

 

Yaklaşık bir saat süren seminerin ardından Uzman Diyetisyen Derya Fidan’a katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim edildi. İstanbul Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama’ya ise etkinliğe verdikleri destekten dolayı Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan tarafından teşekkür edilerek Kartal heykelciği takdim edildi. Kısa bir konuşma yapan Özgen Nama belediyelerin görevinin sadece asfalt dökmek, çöp toplamak olmadığını; halk sağlığını da düşünmeleri gerektiğini kaydederek halk ekmeğin 1972’den beri bu görevi yürüttüğünü söyledi. Glütensiz pek çok ürün ürettiklerini belirten Nama, bu rahatsızlığa sahip vatandaşlara uygun fiyat ile yardımcı olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Seminerin ardından katılımcılara İstanbul Halk Ekmek f

fabrikalarında üretilen glütensiz ekmek, kurabiye ve diğer ürünlerden ikram edildi.

 

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