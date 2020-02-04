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Kartal Belediyesi Başlattığı Geri Dönüşüm Kampanyası ile Otizme Dikkat Çekiyor

Kartal Belediyesi, ömrünü tamamlamış elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla örnek bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında elektronik atıklarını Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim eden vatandaşlara, getirdikleri atıkların ağırlığına göre çeşitli hediyeler veriliyor. Başlatılan kampanya ile eş zamanlı olarak verilen geri dönüşüm eğitimlerinde ise Otizme neden olan çevresel faktörler hakkında vatandaşlara bilgiler verilip konu ile alakalı farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Kartal Belediyesi Başlattığı Geri Dönüşüm Kampanyası ile Otizme Dikkat Çekiyor

Kartal Belediyesi, ömrünü tamamlamış elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla örnek bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında elektronik atıklarını Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim eden vatandaşlara, getirdikleri atıkların ağırlığına göre çeşitli hediyeler veriliyor. Başlatılan kampanya ile eş zamanlı olarak verilen geri dönüşüm eğitimlerinde ise Otizme neden olan çevresel faktörler hakkında vatandaşlara bilgiler verilip konu ile alakalı farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2020 Salı 13:48
Kartal Belediyesi Başlattığı Geri Dönüşüm Kampanyası ile Otizme Dikkat Çekiyor
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Başarılı çevre kampanyaları ile adından söz ettiren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi tehlikeleri bulunan; ömrünü tamamlamış elektrikli süpürge, bilgisayar, telefon fax fotokopi makineleri, tost makinesi gibi küçük ev aletleri, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın gibi büyük ev aletleri, televizyon gibi elektronik cihazları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla “Elektronik Atıklarınızı Getirin, Hediyelerinizi Götürün” isimli bir kampanya başlattı. 

Başlatılan geri dönüşüm seferberliği ile vatandaşlara getirdikleri atık miktarına göre hediyeler verilirken, kampanya ile eş zamanlı olarak otizme dikkat çeken bir de eğitimler verilmeye başlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimlerin ilki, Kartal’daki 20 mahallenin muhtarına yönelik oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, muhtarlıkları gezerek muhtarlara elektronik atık hakkında bilgi verip otizm ile elektronik atık arasındaki bağlantıyı anlattı ve mahalle sakinlerinin de bilgilendirilmesini talep etti.  “Araştırmalar, Otizmin muazzam bir şekilde arttığını ve bu durumun sadece genetik nedenli olmayacağını, çevresel faktörlerin Otizm tablosunun oluşumunda çok daha önemli rollerinin olduğunu kuvvetle düşündürmektedir.” Diyen Dr. Dilek Kars, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Nitekim 80’li yıllardan itibaren çevresel zararlı maddelerin Otizm üzerine olan etkileri daha iyi anlaşılmaya başlandı. Otizmin başta gelen nedenleri ağır metaller, antibiyotikler ve diğer kimyasal toksik maddelerdir. Genetik yatkınlıkları (tek-gen polimorfizmleri) nedeni ile bu toksinler ve enfeksiyonlar ile yeterince baş edemeyen çocuklarda bir dizi birbirine bağlı mekanizmaların etkisi ile Otizm tablosu oluşmaktadır. Biz de Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in vizyonu ile elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümü konusunda bilinç yaratmak ve insanları harekete geçirmek üzere bu önemli kampanyayı başlattık. Dileriz ki duyarlı vatandaşlarımız sayesinde kampanyamız çığ gibi büyür.”

Atık Miktarına Göre Verilecek Hediyeler

30 Kasım 2020 yılına kadar devam edecek olan proje kapsamında; 10-25 kg atık getiren vatandaşlara kalıp sabun, led ampul, çevre dostu not defteri, 4 adet kalem pil, Türk kahvesi, 25-50 kg elektronik atığa; 2 adet sıvı bulaşık sabunu, doğa dostu çamaşır deterjanı 750 ml, 12’li keçeli pastel ya da sulu boya seti, 8 adet kalem pil, 50-100 kg atığa; ajanda, kulaklık, 32 GB USB bellek, 2 paket A4 kâğıdı, 100-150 kg atığa karşılık; kablosuz mouse, powerbank, 2 adet termos kupa, mutfak tartısı, karaoke mikrofon, 150-200 kg atığa; 2 adet kamp sandalyesi, bluetooth hoparlör, okul çantası, çift kişilik nevresim takımı,100 TL hediye çeki, 200-250 kg atığa; kablosuz klavye mouse takımı, kablosuz kulaklık, fön makinası, 250-300 kg atığa; kettle, akıllı bileklik, IP kamera, vücut analiz baskülü, 300-400 kg atığa; çaycı seti, tost makinası, şarjlı süpürge, 400-500 kg atığa; blender seti, buharlı ütü, 250 TL hediye çeki, Türk kahvesi makinası, 500-600 kg atığa; klasik gitar, 7’li tencere seti, düdüklü tencere, 600-700 kg atığa; 400 TL hediye çeki, 6 kişilik kahvaltı takımı, 700-800 kg atığa; mikrodalga fırın, bitmeyen kartuş renkli yazıcı, 800-900 kg atığa; 500 TL hediye çeki, 900-1000 kg atığa; bisiklet, tablet ve 1000 kg ve üstü atıklara ise buzdolabı hediye edilecek. Katılımcılar; Çevre Müdürlüğü’ne getireceği atık miktarına göre ilgili kategoriden bir hediye seçme hakkına sahip olacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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