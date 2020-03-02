Kartal Baba’da Çevreci Dönüşüm

Başkan Yüksel, Vatandaşlardan Gelen Talepler Üzerine Ekiplere Talimat Verdi

Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dikkate alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine, Kartal Baba Alt Geçidi çevresindeki atıl ve dağınık alanlarda ivedilikle çevre düzenlemesi yapılması ve vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi talimatını verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Başkan Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda 1 haftadır yoğun ve özverili bir şekilde çalışmalarına devam ekipler de ilk olarak Kartallıların önemli geçiş güzergâhlarından birisi olan Kartal Baba Alt Geçidi çevresinde oturma ve dinlenme alanları inşa etti.

Mart ayının ilk haftasında tamamlanacağı öngörülen çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında ayrıca alt geçidin güneş alan kısımlarına küçük çiçek bahçelerinin yapılması ve çiçek dikimine uygun olmayan bölümlerde ise doğa ile uyumlu toprağa nefes aldıran doğal kaplama malzemeleri ile örtülü alanların oluşturulması planlanıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)