Kağıthane Belediyesi'nden Spora Büyük Destek

Kağıthane Belediyesi, geleceğin şampiyon adayları amatör sporculara ve kulüplerine 750 bin TL nakdi destekte bulundu.

Türkiye ve dünya arenasında büyük başarılar elde eden sporcuların ilk adresleri bir zamanlar amatör spor kulüpleriydi. Kağıthane Belediyesi bu farkındalıktan hareketle ilçede bulunan 20 amatör spor kulübünden 194 sporcu ve 17 antrenöre düzenlenen programla 500 bin TL nakdi destekte bulundu.

Yahya Kemal Spor Tesisi’nde ‘Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı’ adı altında düzenlenen programda mücadele sporları dalında başarılı olan kulüp ve sporcular ödüllendirildi. Kağıthane Belediyesi tarafından sağlanan nakdi ödüllerle her bir sporcunun motivasyonunun arttırılması ve daha büyük başarılar elde ederek Türk sporuna katkı sunması hedefleniyor. Kağıthane Belediyesi tarafından ayrıca geçen ay ilçedeki amatör futbol kulüplerine de 250 bin TL nakdi destekte bulunuldu. Böylece belediyenin amatör spora desteği 750 bin TL’yi buldu. İlçedeki tüm amatör kulüplerin müsabakalarda ücretsiz ulaşımları için araç tahsisi ve antrenmanlarını yapabilmeleri için saha tahsisi yine Kağıthane Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Programı’na binin üzerinde sporsever katılırken Güreş, Karate, Kick Boks, Muay Thai, WuShu ve Taekwondo dallarında özel gösteriler de sunuldu. Geleceğin şampiyonları gösterileriyle nefes keserken programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Hasan Göç, amatör spor kulüpleri ve bin 500’e yakın sporsever katıldı.

Programada Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, amatör spora desteklerin devam edeceğini belirtti. Başkan Öztekin; ‘’ Yaklaşık olarak bugün burada 500 bin TL nakdi yardım takdim etmiş olduk. 194 sporcumuza ve 20 kulübümüze, aynı zamanda Türkiye şampiyonu olan Kağıthane Belediyesi Spor Kulübümüze katkıda bulunmuş olduk. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dereceye gireceklerdir. Sporcularımızla beraber Kağıthanemiz çok iyi yerlere gelmeye devam ediyor.’’ diye konuştu.