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Hocalı Katliamı Kurbanları Düzenlenen Etkinlikle Anıldı

26 Şubat 1992'de Ermenilerce katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.

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03 Mart 2020 Salı 11:26
Hocalı Katliamı Kurbanları Düzenlenen Etkinlikle Anıldı
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Umut Oyuncuları Ajansı’nın başlattığı ve Kağıthane Belediye’sinin desteklediği anma programı;  önce sergiyle başlayıp daha sonra tiyatro gösterisiyle devam etti. Aralarında olayı bizzat yaşayan, baskın gecesi ablası ve abisi esir düşen Eldeniz Aqayev de tiyatro anında göz yaşlarına hakim olamadı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hocalı Katliamı’nı ‘Tarihin gördüğü en büyük vahşetlerden biri’ olarak niteledi. ‘’İnancı Müslüman, milliyeti Türk olduğu için şehit edilen tüm soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hocalı’da yaşanan vahşeti unutmadık, unutturmayacağız.’’ şeklinde konuştu.

Organizasyonu düzenleyen genel koordinatör Ayhan Ünlü : ‘’Hocalı Katliamı 1992 yılında Azerbaycan'da Ermeni çeteleri tarafından yapılmış bir soykırımdır. Karabağ’a bağlı Hocalı bölgesinde yaşlı genç, çoluk çocuk dinlemeden 613 soydaşımız katledildi. Bunun acısını hala yaşıyoruz.’’ dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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