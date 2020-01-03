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Belediye Çalışıyor Kağıthane Yenileniyor

Kağıthane’de belediyenin son 8 ayda gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları ile ilçe adeta yeni baştan şekil alıyor.

Belediye Çalışıyor Kağıthane Yenileniyor

Kağıthane’de belediyenin son 8 ayda gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları ile ilçe adeta yeni baştan şekil alıyor.

haber 2
haber 2
03 Ocak 2020 Cuma 16:12
Belediye Çalışıyor Kağıthane Yenileniyor

Kağıthane’nin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri tarafından yoğun bir çalışma sergileniyor. Ana cadde ve ara yollarda asfaltlama, parke kaplama, yağmur suyu kanalı döşeme, perde duvar örümü, trafik akışını rahatlatmak için yol çizgileri çizimi, merdivenli yol yapımı, bina onarımı ve restorasyon çalışmalarından oluşan geniş kapsamlı çalışmalar; ilçeyi fark edilir derecede yeniledi.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’nin göreve gelmesiyle 8 aylık süreçte yapılan çalışmalar; düzenlenen performans toplantısında ele alındı. Buna göre Kağıthane Belediyesi 2019 Nisan ve Aralık ayları arası 8 aylık dönemde 8 bin 750 ton asfaltlama, 110 bin metre kare parke taşı kaplama, 10 sokağa merdivenli yol, 1.200 metre yağmur suyu kanalı döşeme ve tamirat, 600 metre perde duvar, merdivenli yollara 5 bin 440 metre demir korkuluk inşası çalışmalarını yaptı.

Kağıthane’de üstyapı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda Kağıthanelilerin hizmetinde olacak Maharetli Eller Çarşısı, Millet Kıraathanesi, Tarihi Saray Çamaşırhanesi Restorasyonu (Etkinlik mekanı olarak kullanılacak), Engelliler Gündüz Bakım Hizmet Merkezi, Çocuk Kütüphanesi ve Hasbahçe Mescidi ilçe sakinlerinin hayatlarına sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak. Yanı sıra Kağıthane Belediyesi ilçedeki 54 okulun bakım ve onarımları gerçekleştirirken, 45 okula boya yardımı yapıldı. Mabet yerlerinin bakım ve onarımları kapsamındaysa 17 cami ve 32 mescitte çalışmalar tamamlandı. Yayalaştırılmış Alışveriş Caddeleri projesi kapsamında Talatpaşa Mahallesi Aslangazi Caddesi ve Hamidiye Mahallesi Serdar Sokak’ta çalışmalar sürüyor.

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