banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kapalı
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
110599
ALTIN
282.351
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7382
EURO
6.6025
Asgari Ücretin Vergisi Olmamalı…
Son Dakika
Asgari Ücretin Vergisi Olmamalı…
7.Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası'nda Türk Sporcuların Zaferi !
7.Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası'nda Türk...
Başkan Bozkurt : Belediye Olarak Neyimiz Var Bilmiyoruz Dedi
Son Dakika
Başkan Bozkurt : Belediye Olarak...
Kılıçdaroğlu’ndan “başkanlık sistemi”ne Kazakistan örneği
Son Dakika
Kılıçdaroğlu’ndan “başkanlık sistemi”ne Kazakistan örneği

Yurtdışında Eğitim Danışmanlığında Güvenilir Tek Adres: Real Yurtdışı Eğitim!

Yurtdışında eğitime gitmek, yurtdışı dil okullarında dil öğrenmek yada dünyanın seçkin üniversitelerinde lisans veya yüksek lisans eğitimi almak  son zamanlarda öğrenciler  arasında oldukça popüler!

Yurtdışında Eğitim Danışmanlığında Güvenilir Tek Adres: Real Yurtdışı Eğitim!

Yurtdışında eğitime gitmek, yurtdışı dil okullarında dil öğrenmek yada dünyanın seçkin üniversitelerinde lisans veya yüksek lisans eğitimi almak  son zamanlarda öğrenciler  arasında oldukça popüler!

haber 2
haber 2
19 Aralık 2019 Perşembe 10:22
Yurtdışında Eğitim Danışmanlığında Güvenilir Tek Adres: Real Yurtdışı Eğitim!

Pek çok öğrenci  geleceğini  bambaşka şekilde şekillendirecek yurtdışı eğitim sürecine başlarken bir çok endişe duyar.  Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilere bu uzun, maliyetli ve de yorucu süreçte yol gösteren, güvenilir ve her zaman destek olacak danışmanların rolü oldukça önemlidir. İşte tam bu noktada, yıllardır yüzlerce öğrenciye yurtdışı eğitim konusunda yol göstermiş ve danışmanlık yapmış olan güvenilirlik açısından önde gelen adres olan Real Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’nı gelin hep birlikte tanıyalım.

Real Yurtdışı Eğitim Nedir?

Yurtdışında eğitim  kalitesi  ve sosyal refah düzeyi yüksek bir ülkeye gidip eğitiminize orada devam edebilir ve geleceğinizi güçlü bir şekilde inşa edebilirsiniz. Peki, bu süreçte işinde profesyonel ve güvenilir bir danışmanın işinizi ne kadar kolaylaştıracağını biliyor musunuz? Yılların tecrübesi ile binlerce öğrenciye danışmanlık yapan Real Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, sizler için bütün bilgi birikimini ve tecrübelerini sunmaya hazır olan bir danışmanlık firmasıdır. İnternette onlarca yurtdışı eğitim danışmanlık sitesi içerisinden en güvenilir yurtdışı eğitim firmalarının başında yer alan Real Yurtdışı Eğitim'in en büyük referansı ise şimdiye kadar hizmet verdiği yüzlerce öğrencisidir.

Tecrübeli danışmanlarıyla bu uzun sürecin her aşamasında sizleri bilgilendirecek, yönlendirecek ve  ve sizlerin bu zorlu süreci en sorunsuz şekilde atlatmanızı kendine amaç edinmiş Real Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’nı gelin detaylarıyla inceleyelim.

Real Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Sizler İçin Neler Yapar?

Uzun yılların birikimi  ile danışmanlık hizmeti veren Real Yurtdışı Eğitim, yurtdışında okumaya karar verdiğiniz andan sizi bu sürecin her aşamasında doğru bir şekilde bilgilendirip, süreci sizler adına yöneterek okul seçiminden, okul başvurusuna, vize aşamasından konaklamaya kadar  harika bir gelecek hayalinizi gerçekleştirmenize öncülük  edecek olan bir danışmanlık hizmetidir. Profesyonel danışmanların sunduğu bilgiler ve  verdiği örneklerle  bu zorlu yolda daha kolay ilerleyecek, hedeflediğiniz akademik ve profesyonel kariyerinize bir adım önde başlayacaksınız. 

Yurtdışında eğitim almaya ya da kendinizi geliştirmeye karar mı verdiniz? Profesyonel, samimi ve güvenilir bir danışmana mı ihtiyacınız var? İşte tam burada, Real Yurtdışı Eğitim sizler için tek adres olacak. Peki, Real Yurtdışı Eğitim sizler için ne yapar? İşte cevabı:

Yurtdışı Dil Okulları Fiyat Listesi

  • İngiltere Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • Amerika Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • Avustralya Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • Kanada Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • Yeni Zelanda Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • Malta Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • İrlanda Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • Güney Afrika Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • İtalya Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • İspanya Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • Fransa Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • Almanya Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi
  • Avusturya Dil Okulları 2019 Fiyat Listesi

Yurtdışı Dil Okulları

  • Avusturya, Amerika, Kanada, Avustralya, Malta, Yeni Zelanda, İrlanda, İtalya, İspanya, Güney Afrika, Fransa, Almanya, İngiltere dil okulları
  • Yurtdışı Yaz Okulları
  • Yurtdışında IELTS/TOEFL Sınav Hazırlık Programları
  • Öğretmenlere yönelik TESOL, CELTA ve DELTA Programları
  • İş İngilizcesi Programları

Üniversite

  • Yurtdışında Üniversite Eğitimi
  • İngiltere'de Üniversite
  • Kanada'da Üniversitesi
  • Amerika'da Üniversite https://www.realegitim.com/amerikada-universite-okumak/ buradan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
  • Kanada'da Üniversite
  • Avusturya'da Üniversite
  • Yeni Zelanda'da Üniversite
  • Almanya'da Üniversite
  • Avustralya'da Üniversite
  • Polonya'da Üniversite

Yüksek lisans

  • İngiltere'de Yüksek lisans
  • Amerika’da Yüksek lisans
  • Avustralya'da Yüksek lisans
  • Kanada'da Yüksek lisans
  • Yeni Zelanda'da Yüksek lisans
  • Almanya'da Yüksek lisans
  • İtalya'da Yüksek lisans
  • Polonya'da Yüksek lisans

Sertifika Programları

İngiltere Sertifika Programları

Kanada’da Sertifika Programları

Avustralya’da Sertifika Programları

Amerika’da Sertifika Programları

Yurtdışında Lise Eğitimi

Yurtdışında Kış Okulu

Vize Danışmanlık Hizmetleri

Bizlere Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Yurtdışında eğitim danışmanlığı vereceğimiz siz değerli öğrencilerimizi realegitim.com sitemize davet ediyoruz. Sizlerin daha iyi hizmet alabilmesi için bizlere ulaşabileceğiniz pek çok seçeneği sizler için sunuyoruz. Kayıt ve bilgi istek formunu doldurarak, whatsapp, elektronik posta ve sitemizde yer alan numaramız ile bize kolayca ulaşabilirsiniz.

Oldukça hassasiyetle halledilmesi gereken bu süreçlerde, sizler için çalışan tecrübeli danışmanlarımız anında geri dönüş yaparak  hedeflerinize ve bütçenize uygun yol haritası çizerek uygulamaya geçeceklerdir. Danışmanlarımız  eğitim plan sürecinizin  başından  eğitiminiz bitene kadar sizlerle iletişim halinde kalacaktır. Böylelikle karşılaşabileceğiniz her türlü  sorunda  sizler için çözüm bulacak ve kendinizi asla yalnız hissetmeyeceksiniz.

Real Yurtdışı Eğitim Sizlere Ne Gibi Avantajlar Sunar?

  • Süreci hızlıca planlayarak işlemlerinizin biran önce başlamasında size yardımcı oluruz.
  • Ülkeler, üniversiteler, dil okulları, programlar ve sertifikalar  hakkında sizlere detaylı bilgiler veririz.
  •  Alacağınız eğitimin ücreti, yaşayacağınız ülke ve şehrin genel maliyetleri konusunda size en güncel bilgileri çıkartırız.
  • Süreç boyunca herhangi bir sorununuzda danışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.
  • Akademik veya bölgesel burslar konusunda size destek veririz.
  • Vize işlemleri maliyetli işler olduğu için tek seferde eksiksiz evrak ile başvuru yaparız. Ayrıca vize işlemlerinde  olası mülakatlar  hakkında bilgilendirilirsiniz.
  • Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsiz olup, başka bir ad altında herhangi bir ücret taleo etmeyiz.
  • Bizimle sürekli iletişim halinde olacağınız için sorunlarla daha kolay mücadele edip adaptasyon sürecinizi daha kolay geçirmenize yardımcı oluruz.

Yurtdışında eğitim almaya karar verdiyseniz bir an önce bizler ile iletişime geçebilirsiniz. Şimdiye kadar yüzlerce öğrenciye verdiğimiz danışmanlık hizmeti verdik ve de öğrencilerimizn bizden övgüyle bahsetmesinin haklı gururunu yaşıyoruz.  En güvenilir, en hızlı, en sonuç odaklı  yurtdışı eğitim danışmanlık hizmetinden yararlanmak ve  en uygun maliyetli ve en kaliteli yurtdışı eğitim programlarınızı görmek ve kayıt olmak için realegitim.com sitesini ziyaret edip bize ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 19.12.2019 13:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu’ndan “Kanal İstanbul” Çıkışları
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu’ndan “Kanal İstanbul” Çıkışları
İBB’den Çikolata Keyfi
İBB’den Çikolata Keyfi
Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar Açıklandı
Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar Açıklandı
Hamidiye,“Yılın İçecek Markası” Ödülüne Layık Görüldü
Hamidiye,“Yılın İçecek Markası” Ödülüne Layık Görüldü
İmamoğlu’ndan Duayen Sanatçı Erbil’e “Çılgın Proje” Teşekkürü
İmamoğlu’ndan Duayen Sanatçı Erbil’e “Çılgın Proje” Teşekkürü

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim