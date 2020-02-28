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Yeni Durak İBB Gençlik Ofisi

İBB’nin üniversiteye hazırlanan, devam eden ve iş hayatına atılma hazırlığında olanlara katkı sağlamak için hayata geçirdiği Gençlik Ofisi, ziyaretçilerine yeni imkanlar sunuyor.Birçok farklı alanda eğitim programlarının verildiği ofis, yeni sosyal alanlarıyla gençlerin yeni buluşma noktasına dönüşüyor.

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28 Şubat 2020 Cuma 10:35
Yeni Durak İBB Gençlik Ofisi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cağaloğlu'nda bulunan Gençlik Ofisi, eğitim ve kariyer planlaması konusunda ziyaretçilerine birçok farklı alanda yeni bakış açıları sunuyor. Girişimcilikten fotoğrafçılığa, finanstan diksiyona kadar 11 farklı eğitim programının başlatıldığı ofis, misafirlerine yeni olanaklar yarattı. Faaliyete geçen dinlenme alanları, kitap kafe, çamaşırhane ve oyun alanları, genç misafirlerine hem dinlenme hem de sosyalleşme imkanı veriyor.

ALTI GÜN EĞİTİM

Haftanın altı günü devam eden eğitimlerin her birine 30 kişi katılıyor. Gençler, eğitimler arasındaki zamanlarında ve eğitim saatleri dışında, ofisin diğer bölümlerini kullanabiliyor. Haftada 500 gencin ziyaret ettiği İBB Gençlik Ofisi'nde, eğitim salonlarının dışında ücretsiz interneti ile birlikte kitap kafe ve dinlenme alanları da bulunuyor.

Binlerce üniversite öğrencisinin geçiş yolu üzerinde yer alan İBB Gençlik Ofisi, konuklarına kafeteryada vakit geçirme ve istedikleri zaman giysilerini çamaşırhanede yıkatabilme imkanı sunuyor. Dijital oyun alanı ile de günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşıp stres atılması da mümkün. Ofiste bulunan ritim atölyesi sayesinde gençler, hem ekip çalışması hem de uyum konularında kendilerini geliştirirken, müzikle de motive olarak sosyalleşmelerine katkı sağlanıyor.

OFİSTEKİ TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ

İBB Gençlik Ofisi, uzman kadrosu ile mevcut hizmetlerinin yanında, proje yazma ve yönetme, kişisel gelişim, beden dili, etkili iletişim teknikleri gibi birçok alanda danışmanlık hizmeti veriyor. Ofis, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından, üniversite tercihi yapacak öğrencilere rehberlik desteği de sağlayacak. Marmaray'ın Cağaloğlu çıkışında ve İstanbul Valiliği'nin hemen karşısında hizmete açılan İBB Gençlik Ofisi'nin gençlere verdiği tüm hizmetler ücretsiz.

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