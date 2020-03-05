Telefon emanet dolabı nereden alınır?

Emanet dolapları küçük kare çekmecelerden oluşur. Anahtarla kitlenme ve şifrelenme özelliğine sahiptir. Çekmece sayısı dolabın büyüklüğüne göre değişir. 10- 15- 30 çekmeceli emanet dolapları üretilir. Çekmece sayısı ve büyüklüğü ihtiyaca göre müşterinin talebine göre üretilir. Emanet dolapları metal ve ahşap olmak üzere iki şekilde üretilir. Güvenlik ve uzun süre kullanım açısından metal emanet dolapları daha çok tercih edilmektedir. Emanet dolapları, anaokulu, kreş, kurs merkezleri, spor salonları ve alışveriş merkezlerinde aktif olarak kullanılır.

Emanet dolabı nereden alınır?

Telefon emanet dolabı, hepsiburada, n11, gittigidiyor online mağazalar olmakla beraber, İstanbul’da metal dolap imalatı yapan Gökerler gibi üretici firmalardan da kolaylıkla temin edilebilir. Fiyat performansı açısında toptan satış yapan imalatçılardan almak daha isabetlidir. Gökerler, Ereğli Demir Çelik tesislerinde soğuk haddelenmiş olarak üretilen saç levhaları tercih etmektedir.

Telefon emanet dolabı özellikleri

Emanet dolapları farklı renk ve ölçülerde imal edilir. Dekorasyon açısından en çok tercih edilen renkler toz gri, haki, yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renkler. Emanet dolapları özelikle telefon ve cüzdan için kullanılsa da ayakkabı dolabı olarakta tercih edilebilmektedir. Modelde bir diğer öenmli husus ise kullanan kişi için isimlik yerinin olmasıdır. Fakat takibi kolay olması açısından göz sayısını numaralandırıp kullanmakta pratiktir. Bu dolap modelinde 30 göze kadar çıkabilmektedir. Ayrıca her gözün kendine ait asma kilidi mevcuttur. Dolaplarda elektrostatik toz boya kullanılmaktadır. Bu boyayı tercih edilmesindeki temel etken boyanın çevresel faktörlere karşı ortaya koyduğu mukavemet gücüdür. Bu gücün sıvı, ısı, toz gibi yıpratıcı özelliği olan dış unsurlara karşı gösterdiği standart üstü bir dayanımı temsil ettiğini ifade etmeliyiz.

Emanet dolabı ölçüleri



Telefon emanet dolabı ölçüleri, dolaptaki göz sayısına göre değişmektedir. Farklı sayıda kapaklı çekmecelerden oluşan telefon emanet dolabı 9-10-15-20-30-32-40 gözlü olarak üretilmektedir.

Örneğin kırk göz bulunan dolapların yaklaşık ölçülerine bakıldığında eni 90 santim, derinliği 40 ve genişliği ortalama 170 santim olmaktadır. Dolapta bulunan gözlerin iç ölçüleri de dış ebatlar üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.

10 Gözlü Telefon Dolabı

EN: 125-127 Cm Arası

DERİNLİK: 20 Cm

YÜKSEKLİK: 52-55 Cm Arası

KAPI YÜKSEKLİĞİ: 25 Cm

BÖLÜM İÇ DERİNLİĞİ: 20 Cm

15 Gözlü Telefon Emanet Dolabı

EN: 80 Arası Cm

DERİNLİK: 20 veya 25 Cm

YÜKSEKLİK: 125 Arası Cm

KAPI YÜKSEKLİĞİ: 22,5 Cm



30 Gözlü Telefon Dolabı



. EN: 90 Arası Cm

· DERİNLİK: 20 Cm

· YÜKSEKLİK: 90-100 Arası Cm

· KAPI YÜKSEKLİĞİ: 15 Cm

· BÖLÜM İÇ DERİNLİĞİ: 20 Cm