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Taksim Tasarım Yarışmasında Proje Teslimi 10 Mayıs’ta Sona Eriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından açılan Uluslararası Taksim Kentsel Tasarım Yarışması’nın başvuru süreci başladı. İlk kademe proje teslimi için son teslim tarihi 10 Mayıs 2020.

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04 Mart 2020 Çarşamba 11:25
Taksim Tasarım Yarışmasında Proje Teslimi 10 Mayıs’ta Sona Eriyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamusal açık alanlara yönelik düzenlediği kentsel tasarım yarışmalarına, Taksim Meydanı ile devam ediyor. Kamusal alanların erişilebilir, özgür, canlı, huzurlu ve güvenli yerler olması amacıyla, “İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor” temalı etkinlikler düzenleyen İBB, bu çalışmaları, paydaşlara danışarak, kentlinin ihtiyaçlarını dinleyip, görüşlerini alarak gerçekleştirmek istiyor.

Her dönemde “herkesin ve her şeyin mekânı” olma niteliğine sahip Taksim, küresel ile yerelin İstanbul’daki önemli kesişim yerlerinden biri. Taksim’in bu özelliğinden yola çıkan yarışma, bölgenin toplumun tüm kesimlerinin duyarlılıklarına kucak açan demokratik bir kentsel kamusal alan deneyimi üretmesi amacıyla düzenleniyor.

İLK KADEME SON TESLİM TARİHİ 10 MAYIS

İki kademeli gerçekleştirilecek yarışmada, ilk kademe süreci başladı. İlk kademe proje son teslim tarihi, 10 Mayıs 2020 olarak ilan edilirken; ikinci kademeye geçenlere bildirimler, 19 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak. Kolokyum ve ödül töreni 18 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÜÇ 50 BİN AVRO ÖDÜL

Birinci kademeyi geçen 20 projenin her birine 5.000 avro ödeme yapılacak. İkinci kademeye geçen projeler arasından seçilecek üç tasarım, 50.000 avro ödül alacak. Beş adet 10.000 avro mansiyon ödülü dağıtılacak.

Yarışmada, asil, yedek ve danışman jüri üyeleri, raportör ve yardımcıları görev yapacak.

Asli Jüri Üyeleri, Mimar Ayşe Zeynep Ahunbay, Mimar İpek Akpınar Aksugür, Şehir plancısı Can Kubin, Peyzaj Mimarı Arzu Kutkam, Jüri Başkanı Mimar Kerem Piker, Mimar Manuel de Rivero ve Peyzaj mimarı Rainer Schmidt’ten oluşuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, Mimar Hayri Haydar Karabey, Mimar Korhan Gümüş ve İPA Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz danışman jüri üyeleri olarak bulunacaklar.

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