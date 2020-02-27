Şehir Hatlarında İşaret Diliyle İletişim

Eğitimler genel Müdürlük binasında, işaret dili eğitmeni Neveda Öner tarafından veriliyor. Mart ayında da devam edecek eğitimlerde, toplam 64 iskele amiri, gişe-hareket görevlisi ve çımacı işaret dilini öğrenecek.

16 SAATLİK EĞİTİM, 2 YILDA BİR YENİLENECEK

Toplam 16 saat süren işaret dili eğitiminden geçenler, belirlenen tarihlerde sınava girecek ve başarılı olmaları halinde İşitme Engelliler Federasyonu ve Şehir Hatları AŞ imzalı sertifikalarını alabilecekler. İşaret dili uygulama ağırlıklı bir dil olduğu için iki yılda bir yenileme eğitimi yapılacak.

ŞEHİR HATLARI AŞ’DE İLK KEZ

Şehir Hatları AŞ’de ilk kez işaret dili eğitimi verildiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“İstanbul halkına sunduğumuz hizmetin daha kapsayıcı olması için eğitimleri planladık. Yolcularımızla aramızdaki iletişim engellerini ortadan kaldırmak hedefiyle, iskelelerimizde görevli personelimize işaret dilini öğretmek istedik. İşitme Engelliler Federasyonu ile protokol yaptık. İşaret dilini konuşan personelimiz, ihtiyaç duyan yolcularımızla daha kolay iletişim kurabilecek.”

“İŞİTME ENGELLİLERİN ANLAYABİLECEĞİ DİLİ KONUŞACAĞIZ”

İşaret dili eğitiminin, görme engelli vatandaşlarla daha rahat iletişim kurmalarına yardımcı olacağını belirten Şehir Hatları personelinin duyguları ise şöyle:

Abdülkadir Sarıtaş (Karaköy İskele Amiri, 15 yıllık personel): “Engelli yolcularla rahatlıkla iletişim kurabilmek, dertlerini anlayabilmek için buradayım. Şimdiye kadar işitme engellilerle el, kol işaretleriyle anlaşmaya çalışırdık. Artık onların anlayabileceği bir dil konuşmaya başlayacağız. Özellikle yolcularla ilk karşılaştığımız noktalardaki personelin işaret dilini bilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Mehmet Yılmaz (Eminönü İskele Amiri, 15 yıllık personel): “İşaret dilini hiç bilmiyordum. Öğrendiklerimle birilerine yardımcı olabilmek güzel bir duygu.”

Mehmet Civelek (Eminönü İskelesi gişe ve hareket görevlisi, 15 yıllık personel): “Eminönü yolcusu çok olur. Yolcular arasında da engelliler oluyor tabii. Vapurun kaçta geleceği ve kalkacağı, nereye gideceği, yolcunun ne kadar bekleyeceği gibi temel sorulara burada öğrendiklerimizle, işaret dilinde karşılık verebileceğiz. Yolcularımız bize kaybettikleri, unuttukları eşyalarını da sorabiliyor. Bu sorularını da cevaplayabileceğiz.”

Dursun Ali Kurban (Rumeli ve Anadolu Kavakları İskeleleri gişe-hareket görevlisi, 13 yıllık personel): “Bu eğitimlerin kesinlikle faydası olacak. Hem işimizi yaparken hem de sosyal hayatımızda gerektiğinde işaret dilini kullanacağız.”