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Procenne’den Öğrencilere Kriptoloji Eğitimi

Siber Küme Kış Kampı etkinliğinde lise ve üniversite öğrencilerine 23 farklı konuda eğitim verildi

Procenne’den Öğrencilere Kriptoloji Eğitimi

Siber Küme Kış Kampı etkinliğinde lise ve üniversite öğrencilerine 23 farklı konuda eğitim verildi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2020 Salı 10:07
Procenne’den Öğrencilere Kriptoloji Eğitimi
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Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Savunma Sanayi Akademi, Vizyoner Genç ve Siber Kulüpler Birliği’nin ortak organizasyonu ile düzenlenen Siber Küme Kış Kampı, 27-31 Ocak tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi olan firmaların ve siber güvenlik topluluklarının destekleri ile gerçekleşen etkinlikte, üye firmaların alanında uzman yetkilileri öğrencilere 23 farklı konuda eğitim verdi. Ücretsiz gerçekleştirilen ve 2 bin 500’ün üzerinde öğrenci başvurusu alan etkinlikte öğrenciler Siber Küme’nin belirlediği eleme kriterlerine göre seçildi. Dijital güvenlik alanında hizmet veren Procenne, etkinlik kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine kriptoloji eğitimi verdi. Procenne, uygulamalı olarak verdiği bu eğitim ile öğrencilerin kriptolojiye merak ve ilgilerini artırma hedefiyle yol aldı.

İstanbul Tİmes Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Dijital güvenlik alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin yerli ve milli Donanım Güvenlik Modülü (HSM-Hardware Security Module) üreticisi Procenne, 27-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen Siber Küme Kış Kampı etkinliğinde, çoğunluğu Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan katılımcılara kriptoloji alanında eğitim verdi. Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Savunma Sanayi Akademi, Vizyoner Genç ve Siber Kulüpler Birliği’nin ortak organizasyonu ile düzenlenen Siber Küme Kış Kampı, katılım sağlayan öğrencileri ve üye firmaları Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde buluşturdu.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi olan firmaların ve siber güvenlik topluluklarının destekleri ile gerçekleşen bu etkinlikte, üye firmaların alanında uzman yetkilileri öğrencilere 23 farklı konuda ücretsiz eğitim verdi. Üye firmalar arasında yer alan ve dijital güvenlik alanında uzman bir marka olan Procenne, uygulamalı olarak verdiği kriptoloji eğitimi ile öğrencilerin bu alana olan ilgi ve meraklarını artırma ve kapsamlı bilgi sahibi olmaları hedefiyle ilerledi. Eğitimin sonunda katılımcı öğrencilere sertifika veren Procenne, kriptoloji alanına yoğun ilgisi olduğunu gördüğü öğrencilerle iş ve staj görüşmeleri de gerçekleştirecek.

Kaynak:İstanbul Tİmes Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 04.02.2020 11:44
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