banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zeytinburnu’nda Pandemi Usulü ‘Bayram’ Hazırlıkları
Son Dakika
Zeytinburnu’nda Pandemi Usulü ‘Bayram’ Hazırlıkları
İBB Bilimsel Danışma Kurulu: Normalleşme Salgın Öncesine Dönme Değil
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulu: Normalleşme...
Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları Halka Organik Süt Ve Yumurta Dağıttı
Son Dakika
Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları...
İletişim Başkanlığı “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu” hazırladı
Son Dakika
İletişim Başkanlığı “Sosyal Medya Kullanım...

Kolay Ödeme Çağı

Teknolojinin oldukça fazla geliştiği ve gelişmeye devam ettiği bir çağda yaşıyoruz

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:30
Kolay Ödeme Çağı
banner171

Teknoloji bu kadar geliştikçe kıyafetten market alışverişine, ev eşyasından elektronik aletlere kadar birçok ürünü internet aracılığı ile satın almaya başladık. Gelişen ve değişen çağda yaşamın hızına yetişebilmek için internet üzerinden kolay alışverişleri tercih ediyoruz. Ancak bu alışverişlerde ödeme yönteminin de güvenilir ve kolay şekilde sağlanması tüketiciler için büyük bir öneme sahip. İşte bu durumlarda da güvenilir şekilde ödeme yapmak için kullanabileceğiniz bir site.

Pos Cihazının Sanal Hali

Sanal pos sayesinde, internet aracılığı ile yaptığınız alışverişlerin ödemesi daha güvenilir ve kolay bir hale geldi. Peki, nedir sanal pos? Kredi kartı ile alışveriş yaptığımızda, mağaza pos cihazını kullanarak ödeme yapıyoruz. İnternet ortamında kullanılan yöntemine ise sanal pos adı veriliyor. Güvenli ve hızlı işleyen sistem sayesinde bunu yapması da çok kolay.

Linkle Ödeme Yöntemi

Gelişen teknoloji sebebiyle zamandan tasarruf etmeye bolca ihtiyacımız oluyor. Link ile ödeme yöntemi de bize kolaylık sağlayan yöntemlerden birisi. Kendi satış linkinizi oluşturabilir, satış yapabilir, hızlı bir şekilde paranızı hesabınıza alabilirsiniz. Sosyal medya satışları için kullanılan bu yöntem, hem satış yapan hem de alışveriş yapan kişi için kolaylık sağlıyor. İşinizi büyütmek için fayda sağlarken paranızı da çok kolay alabiliyorsunuz. Kolay ödeme yöntemlerini kullanarak hem zamanınızdan tasarruf edebilir hem de ödemenizi güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları Halka Organik Süt Ve Yumurta Dağıttı
Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları Halka Organik Süt Ve Yumurta Dağıttı
İBB Bayram'da 14 Bin Personel İle İş Başında Olacak
İBB Bayram'da 14 Bin Personel İle İş Başında Olacak
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu Hakkında Suç Duyurusu
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu Hakkında Suç Duyurusu
KOVİD 19'a Dikkat Çeken Festival
KOVİD 19'a Dikkat Çeken Festival
İyi Bir Eğitim İçin Yöntem ve Fen Bilimleri Size Yeter
İyi Bir Eğitim İçin Yöntem ve Fen Bilimleri Size Yeter

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169