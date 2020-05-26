Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu’ndan Tarihi Yarımada turu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihinin en boş zamanlarını yaşayan Tarihi Yarımada’da İstanbul turu attı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Sultanahmet / İstanbul

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, 30 yıl sonra musluklarından su akmaya başlayan 3. Ahmet Çeşmesi’nin tarihiyle ilgili İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’tan bilgi aldı. Üçlü, İstanbul’un sembol yapılarından Ayasofya Müzesi ve Halı Müzesi etrafında dolaşıp, Soğukçeşme Sokağı üzerinden Gülhane Parkı’na indi.

Gülhane Parkı’nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ve güvenlik görevlilerinin bayramlarını kutlayan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, turlarını Sarayburnu’nda tamamladı.

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, çalışma arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Boğazı manzaralı anı fotoğrafı çektirdi.