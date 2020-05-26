banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu’ndan Tarihi Yarımada turu
Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu’ndan Tarihi...
Fesleğen Dağıtma Geleneği Bu Senede Devam Etti
Son Dakika
Fesleğen Dağıtma Geleneği Bu Senede...
Müslümanlar Bayramı Hak Ediyor mu ?
Son Dakika
Müslümanlar Bayramı Hak Ediyor mu...
Perinçek Şaşırtmaya Devam Ediyor: Atatürkçü Geçinenler Amerikan Emperyalizminin Oyuncağı Oldu"
Perinçek Şaşırtmaya Devam Ediyor: Atatürkçü...

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu’ndan Tarihi Yarımada turu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında boş kalan İstanbul sokaklarında incelemelerde bulundu. Tarihi Yarımada’yı yürüyerek dolaşan üçlü, Sultanahmet Meydanı’nda başlattıkları turu, Sarayburnu’nda noktaladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2020 Salı 12:39
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu’ndan Tarihi Yarımada turu
banner171
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihinin en boş zamanlarını yaşayan Tarihi Yarımada’da İstanbul turu attı. 
İstanbul Times Haber Merkezi /  Hüseyin Çetiner / Sultanahmet / İstanbul 
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, 30 yıl sonra musluklarından su akmaya başlayan 3. Ahmet Çeşmesi’nin tarihiyle ilgili İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’tan bilgi aldı. Üçlü, İstanbul’un sembol yapılarından Ayasofya Müzesi ve Halı Müzesi etrafında dolaşıp, Soğukçeşme Sokağı üzerinden Gülhane Parkı’na indi.
Gülhane Parkı’nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ve güvenlik görevlilerinin bayramlarını kutlayan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, turlarını Sarayburnu’nda tamamladı.
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, çalışma arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Boğazı manzaralı anı fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Çıkan Yerli Filmler Nereden İzlenir ?
Son Çıkan Yerli Filmler Nereden İzlenir ?
Ak Parti Ve MHP Hayır Dedi, İBB Sosyal Yardım Taleplerini Durdurdu…
Ak Parti Ve MHP Hayır Dedi, İBB Sosyal Yardım Taleplerini Durdurdu…
Kolay Ödeme Çağı
Kolay Ödeme Çağı
Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları Halka Organik Süt Ve Yumurta Dağıttı
Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları Halka Organik Süt Ve Yumurta Dağıttı
İBB Bayram'da 14 Bin Personel İle İş Başında Olacak
İBB Bayram'da 14 Bin Personel İle İş Başında Olacak

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169