İstanbul’un Tarım Ve Hayvancılık Veri Tabanı Hazır

İstanbul’da, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durum ile potansiyelini ortaya koyan veri tabanı oluşturuldu. Elde edilen sonuçlar yeni projeler için kaynak özelliği taşıyacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü ile Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul’da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durumunu net olarak ortaya koymak amacıyla başlattığı tespit çalışması sonlandı. Üç ay süren araştırma, Pendik Göçbeyli Mahallesi’nden başladı, 14 ilçe 211 mahallede gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla tamamlandı.

TÜM PAYDAŞLAR İLE YERİNDE GÖRÜŞME

Çalışma kapsamında araştırmacılar, mahalle muhtarları, ziraat odaları, tarım kooperatifleri, çiftçiler ve paydaş kamu kurumları ile birebir görüştü. Tarımsal nitelikli alanlar ile hayvancılık faaliyetlerini yerlerinde incelediler. Oluşturulan veri tabanı içinde, mevcut tarım alanları; ürün desenleri; üretim türü; seracılık ve hayvancılık faaliyetlerinin halihazırdaki durumu, kapasitesi, pazarlama imkânları; sulama kaynakları; uydu görüntüleri ve saha fotoğrafları gibi bilgiler bulunuyor.

YENİ PROJELERE HAZIRLIK

İBB yetkilileri yapılan araştırma sonucunda, İstanbul’un tarım ve hayvancılık potansiyeli ortaya çıkartıldı. Üreticilerle doğrudan temas sağlanarak, paydaşlar ile işbirliği güçlendirildi. Araştırmada elde edilen verilerin, mahallelerde yapılacak yeni projelerde kaynak olarak kullanılması planlanıyor.