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İstanbullu Çocuklar Masal Çadırı’nda Buluşuyor

İBB, İstanbul’un farklı ilçelerinin çocuklarını “Masal Çadırı”nda ağırlamaya devam ediyor. Binlerce yıllık kültürel mirası yeni nesillere aktaran etkinliğe bu hafta Başakşehirli çocuklar konuk oldu.

İstanbullu Çocuklar Masal Çadırı’nda Buluşuyor

İBB, İstanbul’un farklı ilçelerinin çocuklarını “Masal Çadırı”nda ağırlamaya devam ediyor. Binlerce yıllık kültürel mirası yeni nesillere aktaran etkinliğe bu hafta Başakşehirli çocuklar konuk oldu.

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haber 2
15 Ocak 2020 Çarşamba 11:59
İstanbullu Çocuklar Masal Çadırı’nda Buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ’nin düzenlediği “Masal Çadırı”, her hafta çocukları Türk masallarının zengin dünyasında keyifli bir gezintiye çıkarıyor. Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde kentin farklı ilçelerinden ilköğretim çağındaki çocukları misafir eden etkinlik, 10 Ocak’ta Başakşehir TOKİ Osmangazi İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. İBB Gösteri Sanatları Merkezi oyuncusu Hüseyin Emre Şen’in “Kaplan Adam” masalını büyük bir dikkatle dinleyen çocuklar, meraklı soruları ve kahkahalarıyla serüvene eşlik etti. “Masal Çadırı”, eğitim yılı boyunca macera dolu masallara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

“DİNLERKEN YAŞAMIŞ GİBİ OLDUK”

Çocukların hayal dünyasını zenginleştiren etkinlikte keyifli anlar yaşayan öğrenciler, velilerinden izin alarak “Kaplan Adam” masalıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Öğrencilerden Ahmet Süha Büte, çadırda masal dinlemeyi ilginç bulduğunu söyleyerek, “Çok hoşuma gitti. Masal anlatan abimiz çok güzel anlattı. Dinlerken yaşamış gibi olduk. Masala biz de dahil olduk. Bütün çocukların gelmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Masalı sürükleyici bulduğunu belirten Ayşe Neva Ceylan , “Masal dinlemeyi çok severim. Babama akşamları masal okuturum. Anlatıcının dinlerken sorular sorması masalı çok eğlenceli hale getirdi” dedi.

Hoş vakit geçirdiğini anlatan Enes Büte, ilk kez tiyatro havasında masal dinlediğini söyledi. Yusuf Akın, kendisini masalın içinde gibi hissettiğini dile getirdi.

HER CUMA “MASAL ÇADIRI”, HER PAZARTESİ “MEDDAH GÖSTERİSİ”

Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’ndeki etkinliklere katılmak isteyen okulların yöneticileri, e-posta göndererek kayıt yapabiliyor. Her cuma, saat 11.00’de gerçekleştirilen ücretsiz “Masal Çadırı”na katılmak için masalcadiri@kultur.istanbul, her pazartesi saat 11.00’de, ortaokul öğrencilerine yönelik olarak, “Meddah Gösterisi” etkinliği için meddahgosterisi@kultur.istanbul adreslerine e-posta göndererek kayıt yapılabiliyor.

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