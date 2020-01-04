İstanbul Times Tv Özel Youtube Kanalına Bir Ödül Daha

Alanında başarılı olmuş bir çok sanatçı,Sunucu,Bürokrat ve iş insanı Çırağan Sarayında düzenlenen ödül töreninde plaketini Derneğin başkanı Muzaffer Tunç’un elinden aldı

İlk olarak plaket takdim edilecek olan kişi ve kurum tensilcilerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi ile başladı.Akabinde Aydın Üniversitesi Öğrencilerinin kıyafet defilesi beğeni ile izlendi… Sonrasında Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) Başkanı Muzaffer Tunç açılış konuşması yaptı.

Tunç konuşmasında özetle şunları söyledi ”Ülkemizin değişik illerinde yaptıkları başarılı çalışmaları ile ödül almaya hak kazanan bütün dostlarımıza bir kez daha başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Gazetecilik zor ve kutsal bir meslektir.

Bizim Burada yaptığımız çalışmayı milyonlara duyuracak basın mensupları olmazsa çalışmamızın çok da anlamı olmaz sanırım. Bütün basın mensubu arkadaşlarıma da bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim.

Ödül alanlar ve konuklarımız bir an önce törene geçmeyi bekledikleri için sözlerimi fazla uzatmadan mikrofonu sunucu arkadaşıma takdim ediyorum" diyerek sözlerini tamamlaldı.

81 Milyon İnsan İçinde sadece 72 kişi plaket aldı …

DBMD Juri üyeleri tarafından titiz bir incelemeden sonra yaptıkları çalışmalar göz önünde bulundurulan 72 kişiye muhteşem bir tören ile plaketleri takdim edildi.

Payitah Abdulhamid Dizisinin baş rol oyunca Bülent İnal, Tv Program sunucusu Müge Anlı, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan,Başakşehir kaymakamı Uğur Turan,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç.Dr.Zeki Kutlubay , Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Bahri Şahin,Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Gür, Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Euüp Akbal, Yaptığı sokak röportajları ile halkın nabzını tutan İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalı kurucusu Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’e Yılın en başarılı YOUTUBE kanalı ödülü takdim edildi. Toplamda 72 dalda plaket takdimi yapıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)