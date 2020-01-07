İstanbul Times Gazetesinden Dev Kış Kampanyası Başladı

Kaliteli ve etkin bir tanıtım ile hizmetinizi milyonlarca kişiye etkin bir şekilde ulaştırmak isterseniz hemen haberin altındaki iletişim araçlardan yetkili ile irtibata geçebilirsiniz.

1-İstanbul Times Gazetesi Renkli Çeyrek sayfa tanıtım haberi

2-www.istanbultimes.com.tr’ de haber yayınlanması aynı zamanda video

3-www.zeytinburnutimes.com’ da haber yayınlanması aynı zamanda video

4-www.basaksehirtimes.com’da haber yayınlanması aynı zamanda vvideo

5-www.bagcilartimes.com ‘da haber yayını aynı zamanda video yayınlanması

6-www.insaatemlakduyasic.com’da haber yayını aynı zamanda video

Digital Mecralarda Yayın

1-Mekanınıza gelerek profesyonel kamera ile çekim ve yetkili ile röportaj yapma …

2- Yapılan Röportaj içinde 15 saniyelik Tanıtım,4 dakikalık tanıtım ve 20 dakikalık röportaj,çekim,montaj e yayınlanması yapılacak

3-Görsel tanıtımlar İstanbul Times Tv ‘de yayınlanacak

4-Görsel Tanıtımlar Kanal İstaMbul YouTube kanalında yayınlanacak

5-Videonuz 5 Tane haber portalımızda yayınlanan haberlerinizin altında video olarak yayınlanacaktır.

6-Sokak Röportajlarımızın başında 15 saniyelik tanıtım filminizi 20 bin kişiye izleteceğiz

İşbirliği yaptığımız kurumun çalışmasını bütün sosyal medya hesaplarımızda duyuracağız.

10 Ocak ile 30 Mart 2020 tarihleri arasında devam edecek bu kampanyanın toplam bedeli sadece 1.500 TL dir. Normal şartlar altında çeyrek sayfa gazete çalışması sadece 750 TL … Sokak Röportajları başında 20 bin izlenme de 300 TL dir… Çekim,Montaj, 5 tane haber portalında haberiz ve videolarınızın yayınlanması ve diğer bütün hizmetler dahil toplamda 1.500 TL nin çok düşük bir bedel olduğu ortaya çıkacaktır.

Bu Kampanya sadece 30 Mart 2020’ye kadar geçerlidir.

İletişim için Arayıp Görüşelim

İstanbul Times Yayın Grubu

ÇETİNER Radyo Televizyon Gazetecilik Yayıncılık San.Tic.A.Ş.

Tel:0212 - 415 82 05 GSM: 0532-344 05 12 Whats Up:0532-344 05 12

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)