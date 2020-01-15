İngiltere vizesi almak için nereye başvurmalıyız ?

Eğer konsolosluklar her ülkede olmamış olsaydı küçük bir vize başvurusu bile bireyler ilgili ülkeye gitmeleri gerekecektir. Bu yüzden konsolosluklar ülkeler arası diyaloğun artması ve kültürel açıdan etkileşimde bulunabilmeleri adına önemli kurumlardır.

Tüm vize başvuruları ilgili konsolosluklara gidilerek yapılır. Ülkeden ülkeye göre vize işlemleri için ödenen ücretler farklılık göstermektedir. Bu yüzden en zor vize türü İngiltere vizesi olarak bilinmektedir. Vize başvuru sürecini doğru yönetmek red cevabı almamak adına oldukça önemlidir.

Çünkü olası bir red cevabı size büyük olumsuz sonuçların doğuracak geri kalan 10 yıllık başvuru sürecinizde sürekli karşınıza çıkacaktır. Bu yüzden vize başvurusunda red cevabı almamak adına evrakları eksiksiz ve tam olarak teslim etmek birinci kuraldır.

Vize başvurularında öğrenci olan bir birey için farklı evraklar istenirken, çalışan bir kişi için başka evrak, turistik amaçla giden birisi için ise yine farklı evraklar talep edilmektedir. Bu yüzden evrak takibi ve evrak temini oldukça önemli bir konudur.

Olası eksik evrak durumunda doğrudan red cevabı almamak adına dikkatli davranmak gerekir. Standart bir vize başvurusunda olmazsa olmaz bir takım evraklar vardır. Bu evraklar; Online başvuru formu, randevu bildiriminizin çıktısı, vize ücreti ödendi dekontu, pasaport, destekleyici diğer belgeler, uçak bileti ve otel rezervasyonu, davet mektubu varsa eğer burada bu belgeyi ekte ekleyebilirsiniz. İş ya da öğrenim durumuna göre eklenmesi gereken diğer belgeleri de konsolosluğa sorabilir kendi durumunuza göre sizin için gerekli olan evrakları toplayıp teslim edebilirsiniz.