banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
120561
ALTIN
293.883
DOLAR
5.8874
STERLİN
7.6615
EURO
6.5559
Ak Parti Yeşiltepe Mahalle Başkanlığına Sakıp Özden'i Atadı
Son Dakika
Ak Parti Yeşiltepe Mahalle Başkanlığına...
Engelliler Meclisi Nurşen Örnek İle Yola Devam Edecek
Son Dakika
Engelliler Meclisi Nurşen Örnek İle...
Derman Çarşısı Esenyurt 'ta Dertlere Derman Olacak
Son Dakika
Derman Çarşısı Esenyurt 'ta Dertlere...
Bağcılar Belediyesi 2019’un en iyi habercilerini ödüllendirdi
Son Dakika
Bağcılar Belediyesi 2019’un en iyi...

İngiltere vizesi almak için nereye başvurmalıyız ?

Vize almak için başvurulacak olan yer konsolosluklardır. Konsolosluklar ülkelerin o ülkedeki temsilcileri durumundadır ve aynı zamanda ilgili ülkede o ülkeyi pek çok konuda temsil ettiği gibi günlük rutin evrak işlemlerini de yapabilmektediri

İngiltere vizesi almak için nereye başvurmalıyız ?

Vize almak için başvurulacak olan yer konsolosluklardır. Konsolosluklar ülkelerin o ülkedeki temsilcileri durumundadır ve aynı zamanda ilgili ülkede o ülkeyi pek çok konuda temsil ettiği gibi günlük rutin evrak işlemlerini de yapabilmektediri

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2020 Çarşamba 09:23
İngiltere vizesi almak için nereye başvurmalıyız ?

Eğer konsolosluklar her ülkede olmamış olsaydı küçük bir vize başvurusu bile bireyler ilgili ülkeye gitmeleri gerekecektir. Bu yüzden konsolosluklar ülkeler arası diyaloğun artması ve kültürel açıdan etkileşimde bulunabilmeleri adına önemli kurumlardır.

Tüm vize başvuruları ilgili konsolosluklara gidilerek yapılır. Ülkeden ülkeye göre vize işlemleri için ödenen ücretler farklılık göstermektedir. Bu yüzden en zor vize türü İngiltere vizesi olarak bilinmektedir. Vize başvuru sürecini doğru yönetmek red cevabı almamak adına oldukça önemlidir.

Çünkü olası bir red cevabı size büyük olumsuz sonuçların doğuracak geri kalan 10 yıllık başvuru sürecinizde sürekli karşınıza çıkacaktır. Bu yüzden vize başvurusunda red cevabı almamak adına evrakları eksiksiz ve tam olarak teslim etmek birinci kuraldır.

Vize başvurularında öğrenci olan bir birey için farklı evraklar istenirken, çalışan bir kişi için başka evrak, turistik amaçla giden birisi için ise yine farklı evraklar talep edilmektedir. Bu yüzden evrak takibi ve evrak temini oldukça önemli bir konudur.

Olası eksik evrak durumunda doğrudan red cevabı almamak adına dikkatli davranmak gerekir. Standart bir vize başvurusunda olmazsa olmaz bir takım evraklar vardır. Bu evraklar; Online başvuru formu, randevu bildiriminizin çıktısı, vize ücreti ödendi dekontu, pasaport, destekleyici diğer belgeler, uçak bileti ve otel rezervasyonu, davet mektubu varsa eğer burada bu belgeyi ekte ekleyebilirsiniz. İş ya da öğrenim durumuna göre eklenmesi gereken diğer belgeleri de konsolosluğa sorabilir kendi durumunuza göre sizin için gerekli olan evrakları toplayıp teslim edebilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullu Çocuklar Masal Çadırı’nda Buluşuyor
İstanbullu Çocuklar Masal Çadırı’nda Buluşuyor
İBB Tarihi Maçka Mezarlığını Temizledi
İBB Tarihi Maçka Mezarlığını Temizledi
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Başakşehir Metrosu” Çağrısı: “El Birliğiyle Duran Bütün Metro Hatlarını Harekete Geçirelim”
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Başakşehir Metrosu” Çağrısı: “El Birliğiyle Duran Bütün Metro Hatlarını Harekete Geçirelim”
Büyükelçi Satterfield’den İmamoğlu’na Ziyaret
Büyükelçi Satterfield’den İmamoğlu’na Ziyaret
İsmek Çolpan İlhan Moda Okulu Dönem Sonu Sergisi Açıldı
İsmek Çolpan İlhan Moda Okulu Dönem Sonu Sergisi Açıldı

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169