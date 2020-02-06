İmamoğlu’ndan Kazazedelere “Geçmiş Olsun” Ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulan kriz masasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. Olayla ilgili bilgileri alan ve koordinasyon toplantısına katılan İmamoğlu, daha sonra sırasıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ne ziyaretlerde bulundu. Hastane yetkililerden tedavileri devam eden vatandaşlarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, durumları iyi olan yaralılar ve yakınlarıyla görüştü. “Geçmiş olsun” dileklerini ileten İmamoğlu, yaralılarla sohbet ederek moral vermeye çalıştı. “Kadere inanırım” diyen bir kazazede, cep telefonundan babasının İmamoğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafını İBB Başkanı’na gösterdi. İmamoğlu, olayda yaralanan turistlerle de bir süre görüştü ve sorunlarını dinledi.