İmamoğlu, Silivri’den Seslendi: “İstanbul’un Köylerinin Su Sorunu Ankara’da Çözülecek”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı ziyaret etti. Silivri ile 14’ncü ilçe belediyesi ziyaretini gerçekleştiren İmamoğlu’na İBB üst yönetimi tam kadro eşlik etti. Yılmaz’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “Belediye başkanımızla, Büyükşehir’le olan sürecini konuşacağız uzun uzun. Önümüzdeki sürece dair, geçmişten gelen hangi konular var, geleceğe dair neler yapılmalı, ortak akılla süreci yönetmeye dair prensibimize dönük Silivri’nin her konusunu konuşmaya çalışacağız” dedi. Silivri’nin kırsalı en geniş olan ilçelerinden bir tanesi olduğunu belirten İmamoğlu, “Dolayısıyla o boyutuyla ele alacağımız konularımız var. Başkan’ımıza teşekkür ederiz. Şu kalan ilçelerimizi 15-20 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Ocak ayının sonuna kalmasın istiyoruz. İnşallah o süreci tamamlayıp artık, ortak çalışma kültürünü şehrin her ilçesinde yaygın hale getirme çabasında olacağız. Bugün dolu dolu Silivri olsun istiyoruz” diye konuştu.



YILMAZ: “İSTANBUL’UN MARKA ŞEHİR OLMA YOLUNDAKİ MÜCADELESİNE KATKI SUNACAĞIZ”

Yılmaz ise ziyaretle ilgili düşüncelerini, “İBB Başkanı’mızı ve değerli ekibini Silivri’mizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Silivri’deki hoşgörü ikliminin, Silivri’deki yerleşik demokrasi kültürünün buradaki çalışma ortamında başrol oynayacağını ben biliyorum ve buna inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de Silivri’nin potansiyellerinin, İstanbul’un marka bir şehir olma yolundaki mücadelesinde katkı sunacağına inanıyorum. Silivri’ye güveniyorum. Bu nokta da Silivri’nin problemlerini konuşma adına da buraya ekibinizle geldiğiniz için de sizlere ayrı ayrı hepinize teşekkür etmek istiyorum” sözleriyle dile getirdi.



ÖNCE SUNUM SONRA SORU-CEVAP

Konuşmaların ardından, Silivri’nin sorunlarının ele alındığı sunumun yapılacağı salona geçildi. Sunumda, İmamoğlu ile birlikte İBB üst yönetimi de hazır bulundu. Başkan Yılmaz ve beraberindeki ilçe belediye yöneticileri, İBB heyetine sunum yaptı. Sunumun ardından, İmamoğlu, “İçeride neler konuşuldu” sorusuna, “Silivri’yi konuştuk. Oldukça verimli bir sunum aldık Başkan’ımızdan. Silivri’nin bütün analizini çok iyi bir şekilde önümüze servis etti. İBB ile denizin temizliğinden plajlarına, Silivri’nin stadından parklarına, E-5’teki geçiş problemlerine varıncaya kadar bütün düşüncelerini paylaştı. Ortak projelerimiz var. Kendi düşündükleri var. Köy kalkınmaları konusunda ortak konuları konuştuk. Çok verimli bir 2,5 saat geçirdik. Arkadaşlarımız bu diyalogu sürdürecekler. 2020’de çok seri bir Silivri hizmet planını ön görüyorum. Planlı bir süreç yönetmek istiyoruz” yanıtını verdi.



SU SORUSUNA YANIT: “ANKARA’DAKİ ÇÖZÜMÜNE UĞRAŞACAĞIZ”

İmamoğlu’na, “Gündemdeki bir mesele, su meselesi konuşuldu mu içeride” sorusu da yöneltildi. İmamoğlu bu soruya şu yanıtı verdi:

“Konuşuldu. Başkan’ımız o konuda ısrarcı; geçmişteki köy statüsüne geçilmesi konusunda. Tabi burada bir kanuni engel var. ‘Ben bu kararı aldım yaptım kanuna aykırı bir şekilde’ diyebilirsiniz ama çok geçerli bir husus değil. Farklı sakıncaları var. Başkanım, ‘O konudaki sakıncayı da göz önüne alırsın sen’ dedi; ama biz ona gelmeden başka türlü nasıl çözebiliriz, bunu Ankara’nın gündemine nasıl taşıyabiliriz, ona bakmak lazım. Çünkü Ankara’da bir kanun çıktı. Yani bizim köyümüzü, kırsalımızı mahalle kabul edip, şehirle aynı statüye oturttu. Buna da İSKİ bu şekilde karar alıyor. Hem biz kendi siyasi bağlantılarımızı hem kendileri kendi siyasi bağlantılarını aktararak, bunun Ankara’daki çözümüne de uğraşacağız. Başkan’ımın bize cesur uyarısını da göze alacağız, bakalım orada ne yapabiliriz.”



AT SORUSUNA YANIT: “ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR İTİBARİYLE ÇÖZÜYORUZ”

İmamoğlu, Büyükada’daki at konusuyla ilgili İBB’nin Saraçhane’deki merkez binası bahçesinde eylem yapan hayvan severlerle ilgili soruya ise “Bu konuda netiz. Özellikle ata yapılan zulüm, sıkıntıların hepsinin takibindeyiz. Orada bir protokol var. Orada bir süreç işliyor. Yazın ortasında ‘Şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık’ diyemezdik. Ama analizler yaptık, çalıştaylar yaptık, işin sonuna geldik. Biz, oradaki fayton konusunu çözüyoruz. Görecekler, çok çağdaş, çok farklı bir yüzü olacak Adalar’ın önümüzdeki bahar itibariyle. Çözüyoruz. Ama iş bitince bunu açıklayacağız. Oradaki süreçte farklı sıkıntılar var. Onları da aşıyoruz. Akşam da kendileriyle sohbet edeceğim İBB’de” yanıtını verdi.



İmamoğlu ve Yılmaz, daha sonra beraberlerindeki heyet ile birlikte Silivri’de saha incelemelerinde bulundu. Her ikisi de eski futbolcu olan İmamoğlu ve Yılmaz, İBB Müjdat Gürsu Spor Tesisleri’ni inceledi. İkili, daha sonra sırasıyla İBB’nin “Yuvam İstanbul” projesi kapsamında Silivri’de inşa ettirdiği kreş binasında, Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi’nde ve Silivri Cemevi’nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu ve Yılmaz, Cuma namazlarını Yeni Mahalle’deki Abdullah-Aliye Can Camii’nde kıldı.