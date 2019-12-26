İmamoğlu, Mesai Arkadaşlarının Yeni Yılını Kitap Hediye Ederek Kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde çalışan mesai arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Çalışanlara ve beraberlerindeki çocuklarına kitap ile birlikte Atatürk fotoğraflarının yer aldığı duvar takvimi hediye eden İmamoğlu, “Bu çok özel bir takvim. Bunu evinizin en güzel yerine asınız” dedi.



“Önümüzdeki yıl, bolca kitap okuduğumuz bir yıl olsun” diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yılı bitirip yeni bir yıla adım atmak üzereyken, belediyemizin bünyesinde bulunan ve bulunmayan yayın evlerinden topladığımız hem yetişkinlere hem de çocuklara dair, burada serbest kitap ortamı açtık. Çocuklarınızla birlikte sizlere kitap hediye etmek istedim. Önümüzdeki yıl, çocuklarınızın da iyi bir eğitimle buluştuğu bir yıl olsun diliyorum. Tabi sağlık, barış ve huzur çok değerli ama kültür hayatı da çok önemli. Çocuklarımızın kitap okuması çok önemli.”



İmamoğlu, konuşmasının sonunda, “Benden burada olmayan çocuklarınıza ve tüm ailenize selam götürün. Hepsinin gönlünden ne geçiyorsa ne diliyorlarsa iyilikler adına, onların olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.



İmamoğlu, konuşmasının ardından kitap reyonunun başına geçerek, İBB Meclis üyeleri ile birlikte, mesai arkadaşlarına kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre sohbet etti.

