banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
114394
ALTIN
287.249
DOLAR
5.9349
STERLİN
7.6877
EURO
6.5779
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı Olduğunu 15 Maddede Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı...
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam Not
Son Dakika
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam...
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi Millettir"
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi...
İmamoğlu: Tek amacımız 16 Milyona Hesap Vermek dedi ve ilk 6 Ayın Bilançosunu Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu: Tek amacımız 16 Milyona...

İmamoğlu, Mesai Arkadaşlarının Yeni Yılını Kitap Hediye Ederek Kutladı

Başkan Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinde, mesai arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Farklı yayın evlerinden toplanarak bina girişinde hazırlanan mini kütüphanede İBB çalışanlarına seslenen İmamoğlu, “Sağlık, barış ve huzur değerli ama kültür hayatı da çok önemli. Çocuklarımızın bol bol kitap okuduğu ve iyi bir eğitimle buluştuğu bir yıl diliyorum” dedi.

İmamoğlu, Mesai Arkadaşlarının Yeni Yılını Kitap Hediye Ederek Kutladı

Başkan Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinde, mesai arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Farklı yayın evlerinden toplanarak bina girişinde hazırlanan mini kütüphanede İBB çalışanlarına seslenen İmamoğlu, “Sağlık, barış ve huzur değerli ama kültür hayatı da çok önemli. Çocuklarımızın bol bol kitap okuduğu ve iyi bir eğitimle buluştuğu bir yıl diliyorum” dedi.

haber 2
haber 2
26 Aralık 2019 Perşembe 09:51
İmamoğlu, Mesai Arkadaşlarının Yeni Yılını Kitap Hediye Ederek Kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde çalışan mesai arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Çalışanlara ve beraberlerindeki çocuklarına kitap ile birlikte Atatürk fotoğraflarının yer aldığı duvar takvimi hediye eden İmamoğlu, “Bu çok özel bir takvim. Bunu evinizin en güzel yerine asınız” dedi.

“Önümüzdeki yıl, bolca kitap okuduğumuz bir yıl olsun” diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu yılı bitirip yeni bir yıla adım atmak üzereyken, belediyemizin bünyesinde bulunan ve bulunmayan yayın evlerinden topladığımız hem yetişkinlere hem de çocuklara dair, burada serbest kitap ortamı açtık. Çocuklarınızla birlikte sizlere kitap hediye etmek istedim. Önümüzdeki yıl, çocuklarınızın da iyi bir eğitimle buluştuğu bir yıl olsun diliyorum. Tabi sağlık, barış ve huzur çok değerli ama kültür hayatı da çok önemli. Çocuklarımızın kitap okuması çok önemli.”

İmamoğlu, konuşmasının sonunda, “Benden burada olmayan çocuklarınıza ve tüm ailenize selam götürün. Hepsinin gönlünden ne geçiyorsa ne diliyorlarsa iyilikler adına, onların olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

İmamoğlu, konuşmasının ardından kitap reyonunun başına geçerek, İBB Meclis üyeleri ile birlikte, mesai arkadaşlarına kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre sohbet etti.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otogarı İBB İştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ İşletecek
Otogarı İBB İştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ İşletecek
Fuzul Grup Geleceğin Türkiye’sini İnşa Ediyor
Fuzul Grup Geleceğin Türkiye’sini İnşa Ediyor
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı Olduğunu 15 Maddede Açıkladı
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı Olduğunu 15 Maddede Açıkladı
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam Not
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam Not
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi Millettir"
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi Millettir"

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim