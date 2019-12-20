İBB, Yerli Çiçek Üreticileri İle Buluşuyor

İstanbul’un yeşil alanlarına dikilen çiçekleri üreten çiftçiler, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nde İBB bürokratlarıyla kahvaltıda buluşacak.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın ev sahipliği yapacağı toplantıya, İBB iştiraki AĞAÇ AŞ’nin Çatalca, Beykoz, Şile ve Silivri’de alım garantili çiçek ürettirdiği 140 üretici katılacak.



YERLİ ÜRETİM DESTEKLENİYOR

AĞAÇ AŞ, işbirliği içinde olduğu kooperatiflere İstanbul’un yeşil alanlarına dikilen çiçekleri ürettiriyor. Alım garantili sözleşmelerle üretilen çiçekler, yerli üretimi ve istihdamı arttırmayı, köyden kente göçü engellemeyi amaçlıyor.

2019 yılında toplam 26 milyon 310 bin 387 adet çiçek üretimi gerçekleştirildi. AĞAÇ AŞ, sözleşme çerçevesinde 10 milyon 808 bin 843 liralık alım yaptı. 2019 yılında kooperatif bünyesinde 140 üretici ile çalışıldı ve 696 kişiye istihdam sağlandı.

Üretilen Çiçekler: Menekşe, Çuha, Kır Papatyası, Sıklamen, Kasımpatı, Aslanağzı, Şebboy, Kadife, Begonya, Vapur Dumanı, Yıldız, Cam Güzeli, Petunya, Sardunya, Bodrum Papatyası.

PROGRAM:

Tarih: 21 Aralık 2019 Cumartesi

Saat: 09:00

Yer: Çırpıcı Sosyal Tesisleri - Zeytinburnu