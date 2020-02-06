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İBB Yenikapı'daki Mescitleri Açık ve Temiz Tutuyor

İBB, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki 2 mescidi de açık tutuyor. Temizlik ve bakım hizmetlerinin yapıldığı ibadethanelerde yoğun günlerde namaz kıldırması için imam da görevlendiriliyor.

İBB Yenikapı'daki Mescitleri Açık ve Temiz Tutuyor

İBB, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki 2 mescidi de açık tutuyor. Temizlik ve bakım hizmetlerinin yapıldığı ibadethanelerde yoğun günlerde namaz kıldırması için imam da görevlendiriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Şubat 2020 Perşembe 18:20
İBB Yenikapı'daki Mescitleri Açık ve Temiz Tutuyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bazı medya organlarında yer alan haberlerin aksine Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki 2 mescidi de çok talep olmamasına rağmen sürekli açık tutuyor.


Tanıtım günleri vb. etkinliklerde İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nda görevli imamlar tarafından namazlar cemaatle kıldırılıyor.


Mescitlerde temizlik çalışmaları da İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından düzenli olarak yapılıyor.


İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, mescitlerin kapalı tutulduğu yönündeki haberler üzerine inceleme başlattı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını tespit etti.


Yetkililer, mescitlerde zaman zaman namaz saatleri dışında temizlik yapıldığı, hijyen koşulları gereği bu sırada mescitlerin kısa süreli olarak kapatılarak temizlendiği bilgisini paylaştı.


Öte yandan, İBB; kendi uhdesindeki Yenikapı’daki bu mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi için de girişim başlattı.

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