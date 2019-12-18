İBB İştiraki AĞAÇ AŞ, bu amaçla “Hem Yeni Yıl Ağacınız Hem İstanbul’da Dikili Bir Ağacınız Olsun!” kampanyası başlattı. Projeyle; Bahçe Market’lerden satın alacağınız yeni yıl ağacınızı salonlarınızda süsleyip güzel bir yıla başladıktan sonra İstanbul’daki ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere AĞAÇ AŞ’ye teslim edebilirsiniz. Böylece yeni yıl coşkusunu yaşarken aynı zamanda İstanbul’un ağaçlandırmasına katkıda bulunabilirsiniz.



SUKAS: ““AĞAÇLARINIZI SİZİN ADINIZA DOĞADA YAŞATALIM”



AĞAÇ AŞ’nin “Yeni Yıl Ağaçlarınızı Öldürmeyin, Geri Getirin, Sizin Adınıza Doğada Yaşatalım” sloganıyla yürüttüğü geri dönüşüm çalışması ile teslim edilen ağaçlar, sahipleri adına İstanbul’daki ağaçlandırma çalışmalarında dikilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan AĞAÇ AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Türkiye’de yıllardır yılbaşı kutlamaları sırasında çok fazla çam ağacı alındığını belirterek, “Hem ticari mekanlarda hem konutlarda yılbaşı akşamına özel ritüellerden bir tanesi. Kullanıldıktan sonra da bu ağaçların çoğunun çöpe atıldığını, kurutulduğunu biliyoruz. Bundan dolayı ‘Hem Yeni Yıl Ağacınız Hem İstanbul’da Dikili Bir Ağacınız Olsun!’ kampanyasını başlattık” dedi.



Yeni yıl kutlamasında obje olarak kullanılan bitkinin aslında doğanın bir parçası olduğunu ve yılbaşı sonrasında bu canlıların doğada yerini almaları gerektiğini ifade eden Sukas, İstanbullulara şöyle seslendi:



“Gelin AĞAÇ AŞ’den yılbaşı ağacınızı alın. Kutlamanızı yaptıktan sonra da bu fidanları bize tekrar ulaştırın. Bu fidanlarımızı tekrar dikerek doğaya kavuşturacağız. Bu taahhüdü veriyoruz. İstanbullulardan da bunu arzu ediyoruz. Fidan satın alınırken nasıl korunacağına dair bilgi notumuzu da satın alan vatandaşa veriyoruz.”



YENİ YIL AĞACI NASIL KORUNUR?



Yeni yıl ağacı evde bulundurulurken ortamın havalandırılmasına özen gösterilmeli, çok sıcak ve kuru bir ortamda kalmamasına dikkat edilmelidir. Haftada bir gün toprağın nemli kalacak şekilde sulanması yeterlidir. Ağaçlar dış mekan ağaçları olduğu için kapalı ortamda gerekli hava sirkülasyonu sağlanmasına dikkat edilmelidir. Yeni yıl ağaçları, yeni yıldan sonra en kısa zamanda toprakla buluşturulmalıdır.



AĞAÇ AŞ’DEN SÜSLEME ÖNERİLERİ

Yeni yıl ağacı süslemesinde sade ya da gösterişli bir tema seçilebilir.

Aksesuarlarda renk uyumuna dikkat edilmelidir.

Çok fazla süs koyarak ağacı boğmamak gerekir.

Süslemede renkli veya tek renk (sarı ve beyaz) ışık tercih edebilirsiniz.

Sevdikleriniz için iyi dileklerde bulunabileceğiniz minik not kâğıtlarını ağacınıza iliştirebilirsiniz.

Yıl boyunca sevdiklerinizle çektirdiğiniz fotoğrafları da ağacın süslemesinde kullanmak iyi bir fikir olabilir.

Son olarak ağacın altını sevdiklerinize aldığınız hediyelerle süslemeyi unutmayın.

YENİ YIL AĞAÇLARI BAHÇE MARKET’TE

Yeni yıl heyecanı tüm hızıyla devam ediyor Yeni yılı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde evinizde bol pırıltılı ve renkli süslemelerle dolu, ışıl ışıl bir yeni yıl ağacına sahip olabilirsiniz.

Yeni yıl hazırlıkları için ilk önce Bahçe Market’ten bir yeni yıl ağacı alarak işe başlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yeni yıl ağacını evinizin neresinde konumlandıracağınız olmalı. Standart boyutlarda bir ağaç tercih etmenizi öneririz. Bahçe Marketlerde satışa sunulan yeni yıl ağaçları her eve uygun olabilecek standart boyuttadır. Bahçe Market’ten; Konik Ladin ve Uludağ Göknarı ağaçlarından birini seçebilirsiniz.



Konik Ladin

60-80 cm : 99 TL

80-100 cm: 129 TL



Uludağ Göknarı

100-125 cm : 97,5 TL

150-175 cm: 215 TL