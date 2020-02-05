Güngören Belediye Meclisi karıştı

Güngören Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında tartışmalı anlar yaşandı. Grupların gündem dışı konuşmalarında taraflar birbirine girdi. Milliyetçi Hareket Partisi Güngören Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Gökhan Arslan'ın iddiası CHP'lileri çok kızdırdı.

Güngören'in sorunları ile ilgili verdiği önergelerle dikkat çeken MHP Meclis Üyesi Gökhan Arslan, CHP’nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında hazırladığı kitapçıkta, Anayasa’nın 2. maddesindeki “Atatürk Milliyetçiliği” ifadesinin sansürlendiği, “Türk Milleti” yerine “Anayasal Yurttaşlık” anlamında “Anayasal Yurtseverlik” kavramının kullanıldığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önsözünü yazdığı kitapçıkta, Türkiye yerine “ülke”, Türkiye Cumhuriyeti yerine de “cumhuriyet” denilmesinin istendiği iddia edildiğini söyleyen MHP'li Gökhan Arslan, CHP'li Belediye Meclis Üyelerine 'bu kitapçıktan' haberlerinin olup olmadığını sordu. Arslan, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu tarafından hazırlanan Anayasa kitapçığı bir skandal. Taslakta Türk Milleti ibaresinin çıkarıldığı ve değiştirilemez denilen bir çok maddenin değiştirildiği iddia ediliyor' diyerek CHP'lilere tepki gösterdi.