banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zeytinburnu’nda Pandemi Usulü ‘Bayram’ Hazırlıkları
Son Dakika
Zeytinburnu’nda Pandemi Usulü ‘Bayram’ Hazırlıkları
İBB Bilimsel Danışma Kurulu: Normalleşme Salgın Öncesine Dönme Değil
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulu: Normalleşme...
Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları Halka Organik Süt Ve Yumurta Dağıttı
Son Dakika
Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları...
İletişim Başkanlığı “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu” hazırladı
Son Dakika
İletişim Başkanlığı “Sosyal Medya Kullanım...

Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları Halka Organik Süt Ve Yumurta Dağıttı

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaptıkları proje ve çalışmalarla pek çok konuya dikkat çeken ve farkındalık yaratan İstanbul İl Kadın Kolları Çiftlik Sütü Projesini’’ hayata geçirerek bu kapsamda 5000 litre süt ve 10 000 adet yumurtayla birlikte 1700 haneye ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2020 Cumartesi 14:06
Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları Halka Organik Süt Ve Yumurta Dağıttı
banner171

Bu zorlu süreçte amaçlarının, özellikle çocuklu ailelere, yaşlılara proteini yüksek gıda yardımı sağlamak olduğunu söyleyen İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, korona virüsü salgınının yaşandığı bu günlerde seçmiş oldukları gıdaların protein miktarlarının yüksek olmasının büyük önem taşıdığını belirterek bu yardımlara devam edeceklerini söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Ramazan ayında, içinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu, kendilerinin hazırlamış oldukları 1000 adet koli yardım paketlerini Genel Başkan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun annelere yazmış olduğu mektuplarla birlikte ilçe kadın kolları başkanlarının da kendileriyle beraber çalışmaya katılımlarını sağlayarak ailelere ulaştırdılar.

Bu arada kadın muhtarları unutmayarak onlara da aynı şekilde Sayın Ahmet Davutoğlu’nun yazmış olduğu mektupları götürerek selamını ilettiler.

Ramazan Bayramı için kuaförlere siperlikli maske ile birlikte ayrıca kendi ürettikleri normal maskeleri ve yaptırdıkları bayram şekerlerinin dağıtımlarını da devam ettirdiklerini ifade eden Kadın Kolları

Çiftlik Sütü Projesini eylül ayında daha geniş kapsamda, yine aynı şekilde çiftlikten sağıldığı gibi süt dağıtımı yapacaklarını, öncelikli olarak çocuklu ailelere ve yaşlı büyüklere ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları #Gelecek etiketi altında çalışmalarını paylaşarak yine sosyal medya üzerinden oldukça aktif bir iletişim sağlamaya devam ediyorlar...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (THA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kolay Ödeme Çağı
Kolay Ödeme Çağı
İBB Bayram'da 14 Bin Personel İle İş Başında Olacak
İBB Bayram'da 14 Bin Personel İle İş Başında Olacak
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu Hakkında Suç Duyurusu
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu Hakkında Suç Duyurusu
KOVİD 19'a Dikkat Çeken Festival
KOVİD 19'a Dikkat Çeken Festival
İyi Bir Eğitim İçin Yöntem ve Fen Bilimleri Size Yeter
İyi Bir Eğitim İçin Yöntem ve Fen Bilimleri Size Yeter

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169