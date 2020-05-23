Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları Halka Organik Süt Ve Yumurta Dağıttı

Bu zorlu süreçte amaçlarının, özellikle çocuklu ailelere, yaşlılara proteini yüksek gıda yardımı sağlamak olduğunu söyleyen İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, korona virüsü salgınının yaşandığı bu günlerde seçmiş oldukları gıdaların protein miktarlarının yüksek olmasının büyük önem taşıdığını belirterek bu yardımlara devam edeceklerini söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ramazan ayında, içinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu, kendilerinin hazırlamış oldukları 1000 adet koli yardım paketlerini Genel Başkan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun annelere yazmış olduğu mektuplarla birlikte ilçe kadın kolları başkanlarının da kendileriyle beraber çalışmaya katılımlarını sağlayarak ailelere ulaştırdılar.

Bu arada kadın muhtarları unutmayarak onlara da aynı şekilde Sayın Ahmet Davutoğlu’nun yazmış olduğu mektupları götürerek selamını ilettiler.

Ramazan Bayramı için kuaförlere siperlikli maske ile birlikte ayrıca kendi ürettikleri normal maskeleri ve yaptırdıkları bayram şekerlerinin dağıtımlarını da devam ettirdiklerini ifade eden Kadın Kolları

Çiftlik Sütü Projesini eylül ayında daha geniş kapsamda, yine aynı şekilde çiftlikten sağıldığı gibi süt dağıtımı yapacaklarını, öncelikli olarak çocuklu ailelere ve yaşlı büyüklere ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları #Gelecek etiketi altında çalışmalarını paylaşarak yine sosyal medya üzerinden oldukça aktif bir iletişim sağlamaya devam ediyorlar...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (THA)