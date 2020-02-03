Eksi 60 ila Artı 75 Derece Sıcaklıklar Arasında Kesintisiz Çalışan Güvenlik Çözümleri

Küresel iklimin etkilerinin giderek attığı dünyamızda her geçen yıl yeni sıcak ve soğuk hava rekorları kırılıyor. Türkiye’nin bariyer markası Arma Kontrol, bu etkileri göz önünde bulundurarak tamamı Türk mühendislerden oluşan ekibiyle eksi 60 ila artı 75 derece sıcaklıklar arasında kesintisiz çalışan ürünler geliştirmeye başladı. İlk etapta özel güvenlik sistemleri olan “Mantar Bariyer” ve “Road Blocker” ürünlerini olağanüstü hava şartlarında dahi çalışır hale getirdiklerini söyleyen Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, önümüzdeki dönemde tüm çözümlerinde yeni sistemi uygulayacaklarını belirtti

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Küresel iklim değişikliğinin etkileri son yıllarda hem dünya genelinde hem de Türkiye’de gözle görülür şekilde artış gösteriyor. 2018 yılında Avrupa’da son 117 yılın en soğuk kışı yaşandı. Dünya genelinde Temmuz ayının sıcaklık rekoru 2019’da kırıldı. İstanbul ise son 69 yılın en sıcak mayıs ayını geçen yıl yaşadı. Bunun yanında, İsviçre’de yapılan bir araştırmaya göre hızla önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında hava sıcaklıkları bakımından İstanbul Roma’ya, Bursa Adana’ya, Ankara ise Taşkent’e benzeyecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)