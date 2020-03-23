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EBA TV’nin uzaktan eğitim kanalları TV+’ta

Okulların önce erken tatile, daha sonra uzaktan eğitime başlaması ve birçok işyerinin evden çalışma sistemine geçmesiyle birlikte Türkiye’nin dijital yayın platformu TV+’ın kullanımında ciddi bir artış yaşandı. 14-22 Mart arasında TV+ mobil uygulamaya yönelik ziyaretlerde yüzde 60’lık bir artış gözlemlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2020 Pazartesi 10:46
EBA TV’nin uzaktan eğitim kanalları TV+’ta
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  • Bu dönemde TV+’taki tüm içerikler bütün kullanıcılara açık hale getirildi. Böylece herkes dilediği yayını izleyebiliyor.
  • 23 Mart’ta uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte TV+’ta Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital eğitim platformu EBA TV de yer alacak. Hem kutu hem de mobil cihazlar üzerinden erişilebilecek olan TRT EBATV İLKOKUL 106 numaralı, TRT EBATV ORTAOKUL 107 numaralı, TRT EBATV LİSE de 108 numaralı kanaldan izlenebilecek. TV+ mobil uygulamasında da kanallar ana ekranda yer alacak. Tüm yayınlar izleyicilere HD kalitesinde sunulacak.
  • Ayrıca 23 Mart’tan itibaren öğrencilerin online eğitimlerini rahatça alabilmeleri için, tüm Turkcell’lilere TV+’ta geçerli 10 GB internet paketi tanımlanacak.
  • TV+’ın standart özellikleri arasında yer alan 24 saat yayını geri alma ve buluta kayıt özellikleri sayesinde öğrenciler kaçırdıkları yayınlara kolayca erişim imkanı bulacak. Özellikle birden fazla öğrencinin bulunduğu ailelerde bu özellikler çok faydalı olacak. Velilerin de çocukları için çoğunlukla tercih ettiği DaVinci ve English Club TV, uzaktan eğitim süresince çocukların evde verimli zaman geçirmelerini sağlayacak.

Ataç Tansuğ: “Geleceğe umutla bakmak için çalışmaya devam edeceğiz”

  • Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde vakit geçiren yetişkin ve çocuklar için Turkcell uygulamalarının eğlenceli birer seçenek olduğunu belirterek “Dünya ve Türkiye’nin yaşadığı bu zor günlerde vatandaşlarımıza sorumlu davranarak evde kaldıkları için öncelikle teşekkür ediyoruz. Evdeyken de bu vakti anlamlı bir şekilde değerlendirmeleri için bol bol izlemelerini, dinlemelerini ve okumalarını öneriyoruz. Binlerce eğlenceli içeriğe sahip Turkcell dijital servis ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin paketlerine tanımlayarak müşterilerimize büyük kolaylıklar da sağlıyoruz. Örneğin, 160’a yakın TV kanalı, binlerce film ve çocuklara özel içeriklerin bulunduğu dijital yayın platformumuz TV+ ile takipçilerimiz tüm yayınlarımızı ücretsiz izleyebilecek. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alarak evde zaman geçirdikleri bugünlerde, biz de müşterilerimizin iyi vakit geçirmeleri ve geleceğe umutla bakmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
  • TV+ platformunu ziyaretler, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasıyla birlikte anlık olarak son zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Özellikle haber kanalları en çok izlenen kanallar oldu. Haber kanallarının yanı sıra dizilerin yeni bölümlerini veren kanallar da oldukça fazla izlendi.
  • ‘Salgın’ adlı film en çok izlenen yapım oldu ve en yakın izlenen filme oranla 3 kat fazla izlendi. Salgın’ı, ‘Görevimiz Tehlike’, ‘Başlat: Ready Player One’ ve ‘5. Dalga’ filmleri takip etti.
  • TV+’ın özelliklerinden ‘Listeme Ekle’nin kullanılma oranı 3-4 kat arttı. Evlerinde kalan kişilerin oluşturduğu izleme listelerine sırasıyla en çok ‘Dünyalar Savaşı’, ‘Salgın’, ‘Mission: Impossible – Yansımalar’, ‘Kukuli’ ve ‘Joker’ eklendi.
  • Bu dönemde hem aileler hem de çocuklar BabyTV, Duck TV, Disney Junior, Chasse & Peche, Animaux, Viasat Explore, Nat Geo Wild HD, Viasat History HD, Discovery Channel, Discovery Science, Love and Nature HD, Docubox HD, Da Vinci Learning HD ve English Club TV gibi kanallar ile keyiflli vakit geçirmeye devam ediyor.
  • Mobil televizyon izlenme alanında yüzde 47’lik oranla pazar lideri olan TV+’ta spordan sinemaya, çocuklara yönelik yapımlardan belgesele binlerce içerik yer alıyor.
  • Şirketlerin çalışanlarını evde çalışmaya yönlendirmeye başlamasından bu yana, Turkcell’in geliştirdiği ve tüm operatörlerin kullanıcıları tarafından kullanılabilen dijital servisler büyük ilgi gördü. Örneğin Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’te 10 kişiye kadar yapılabilen grup görüntülü görüşme süresi 3 kat arttı. Bilgisayar ve tablet üzerinden kullanılabilen BiP Web kullanımı ise yüzde 55 oranında artış gösterdi.

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