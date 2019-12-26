CHP İBB Meclis Üyesi Özkurt : Ya Kanal Ya İstanbul 'u Tercih Edeceğiz Dedi

İşte detaylar:

Sayın Meclis üyem İBB Başkanı Sayın İmamoğlu gayet anlaşılır bir dil ile 15 madde de neden Kanal İstanbul’a karşı olduğunu basın açıklamasında beyan etti. Bu açıklamada sizin de temsil ettiğiniz Başakşehir ilçe sınırları içinde yer alan Sazlıdere Barajının yok olacağını söyledi bu konu ile alakalı neler söylemek istersiniz ?

İBB başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu Basın’a yaptığı açıklama kendi fikir ve düşüncesinden ziyade ilim ve bilim insanlarının konu ile alakalı beyanlarını paylaştı. Sizinde dediğiniz gibi ben CHP Başakşehir ve İBB Meclis üyesiyim. Sazlıdere Barajı da meclis üyesi olduğum Başakşehir ilçe sınırları içinde yer alıyor. Sadece bu baraj değil eksikliği telefi edilemeyecek bir çok değerimiz bu projenin yapılması durumunda yok olacak.

Peki İBB Meclis üyesi olarak siz İstanbul Halkından ne istiyorsunuz ?

Sizinde takip ettiğiniz basın toplantısında başkanımız açıkça kendisini,çocuklarını,torunlarını ve İstanbul’un geleceğini düşünen herkes bu projenin yapılmaması için dava açmalarını istedi. Ben de aynen İBB başkanımızın da dediği gibi halkımızın kendi geleceğine sahip çıkması adına Kanal İstanbul’un yapılması adına bütün hukuki haklarını kullanmasını istiyorum.

Başkan İmamoğlu İBB ‘ye bağlı bir kuruluş olan İSKİ’nin Kanal İstanbul’un yapımı için verdiği İmzayı geri çektiklerini ifade ederek İBB olarak bizi ilim ve bilim ile ikna etmeleri gerekir dedi siz ne diyorsunuz peki ?

Başkanımız kendi egosu peşinde değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kendi ağzı ile İstanbul’a ihanet ettiklerini ifade etmişti. Bir süre sonra Kanal İstanbul konusun da ana muhalefet partisi olan CHP bizi uyarmadı dememesi adına hem parti genel merkezimiz hem de İBB başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun sıkı sık vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak bu projenin İstanbul’a ihanet olduğunu vurguluyor.

Ben de Kanal İstanbul’un geçeceği bölgede ikamet eden ve orada iş yapan bir meclis üyesi olarak bir ihanet projesi olan bu çalışma için tabii ki şiddetli bir şekilde karşıyım.

Sayın meclis üyem Kanal İstanbul hakkında söyleyeceğiz başka bir şeyler var mı ?

Bu konuda benim bir şeyler söylememden ziyade Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı basın açıklamasından sonra basın mensuplarının sorduğu sorulara verdiği cevapları sizinle paylaşmak isterim.

“82 milyonun vicdanı sizin karşınızda”



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a neden karşı olduğunu 15 maddede açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Kanal İstanbul işbirliği protokolünden İBB’nin çekilmesi, projeyi nasıl etkileyecek?” sorusuna İmamoğlu, “Benim zihnimde böyle bir proje yok.Çünkü proje olmayacak. Yani proje yapılmayacak. Dolayısıyla bizim projeden çekilmemiz demek, projeyi uzaktan seyredeceğimiz anlamına gelmiyor. Her vatandaş Kanal İstanbul’a itiraz etmeli” cevabını verdi.



İmamoğlu, başka bir gazetecinin, ‘Arazi hareketlerini inceliyoruz’ demiştiniz. Çevre Bakanı da öyle bir hareketlilik olmadığını söyledi. İlk incelemenizde imar ve arazi hareketliliğine dair neler tespit ettiniz? şeklindeki sorusunu da, “Çevre ve Şehircilik Bakanı böyle konuşmamalı. Emin bir şekilde ‘arsa hareketi yoktur’ diyor. Bir örnek vereyim; 2011’den bu yana arsa harekete tam 30 milyon metrekareyi bulmuştur. Daha acı bir şey söyleyeyim mi size? En büyük kökten aileden gelen birkaç alan hariç yüzlerce yıllık arazileri olan aileler var, onlar hariç. En büyük arazisi olan ilk 3 şirket de Arap şirketi. Bizden detay isterlerse bizde bütün detaylar var. Paylaşırız.” şeklinde cevapladı.



Yerli ve yabancı basın mensuplarının soruları ve İmamoğlu’nun cevapları şöyle:



- İBB’NİN OLMADIĞI BİR PROJE BU KENTTE OLAMAZ-



Soru: Kanal İstanbul işbirliği protokolünden İBB’nin çekilmesi projeyi nasıl etkileyecek?



“Projeyi nasıl etkileyeceği benim zihnimde bile yok; çünkü proje olmayacak. Yani proje yapılmayacak. Dolayısıyla bizim projeden çekilmemiz demek, projeyi uzaktan seyredeceğimiz anlamına gelmiyor. Tümüyle olmaması yönünde hukuki mücadelemizi vermemiz anlamına geliyor. O bakımdan İstanbul halkının, İBB’nin olmadığı bir proje bu kentte olamaz, yürüyemez. Dünyanın hiçbir yerinde, bir şehir halkının iradesinin olmadığı proje yapılmaz, yapılamaz bunun adı başka bir şeydir. Türkiye böyle bir hamleyi kabul etmez, etmeyecektir.”



-OTUZ MİLYON METRE KARE ARSA HAREKETLİLİĞİ VAR-



Soru: Bu protokol ile İstanbul’a ne kadar yük biniyordu, bu protokolün içeriğinden tam olarak neler vardı? Kanal etrafından Katar emirinin annesinin arazi satın aldığı gündeme geldiğinde, “Arazi hareketlerini inceliyoruz” demiştiniz. Çevre Bakanı da öyle bir hareketlilik olmadığını söyledi. İlk incelemenizde imar ve arazi hareketliliğine dair neler tespit ettiniz?



“İBB’nin hızla yaptığı, ÇED raporunda da üzerinde durulan analizler ya da 75 milyarlık maliyet gibi Büyükşehir’e de 23 milyar lira civarında bir maliyetten bahsediyoruz. Ama şunun altını çizelim, göreceli maliyetlerdir bunlar. Sıkı analizler yoktur bunda. Kesin maliyetlere dönük süreçler arasındaki farkı analiz edebilecek kapasitedeyim. 23 milyar çok göreceli bir kavram. Yani bunu bugün ifade edebiliyoruz; ama ikiyle çarpsanız çok büyük yanlış yapmış olmazsınız. Onun için maliyeti büyüktür. Bu işleri söylerken öylesine söylemiyoruz. Rakamların ciddi alınması şart. Arsa alımı konusunda şunu söyleyeyim; sayın bakan, çok yanlış cümleler kuruyor, üzülüyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı,çevre ve şehircilik adına konuşmuyor. Söylediği sözler ne yazık ki çelişkili. 1 milyon 150 bin nüfuslu şehiri, 500 bin nüfuslu akıllı kent olarak açıklayıp insanların gözünü boyamaya çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı böyle konuşmamalı. Emin bir şekilde ‘arsa hareketi yoktur’ diyor. Bir örnek vereyim; 2011’den bu yana arsa harekete tam 30 milyon metrekareyi bulmuştur. Tüm değişim hareketlerini Sayın Bakan isterse yazılı da isteyebilir, telefonla da isteyebilir, biz telefonun ucundayız. Bakanlık makamına saygımız sonsuz, kendisi ile paylaşırım. 30 milyon.. Ne oluyoruz? Ben bu konulara girmedim farkında mısınız? Önemli ama detay bunlar.

Daha önemli konular var. Tarım alanı olan bu alanlara bu ilgi niye? Daha acı bir şey söyleyeyim mi size? En büyük kökten aileden gelen birkaç alan hariç yüzlerce yıllık arazileri olan aileler var onlar hariç. En büyük arazisi olan ilk 3 şirket de Arap şirketi. Bizden detay isterlerse bizde bütün detaylar var. Paylaşırız. 30 milyon metrekare ne demek biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Beyoğlu yetmez artı Bayrampaşa o da yetmez bir de üzerine Gaziosmanpaşa’yı ekleyin o kadar yapıyor. Daha iyi anlar benim Gaziosmanpaşalı, Bayrampaşalı, Beyoğlulu hemşerilerim ne demek istediğimi daha iyi anlar.”



-HER BİR VATANDAŞIMIZ KANAL İSTANBUL’A İTİRAZ ETMELİDİR-



Soru: ÇED raporu açıklandıktan sonra 10 günlük askı süresi var. İBB bu itiraz süresine dahil olacak mı?



“Tabii ki dahil olacağız. Hem itiraz süresine dahil olacağız az önce yaptığım çağrı gibi İstanbul’u ben dert ediyorum. Yarın ben çocuğuma ya da benim üyelerime hesap veremem diyen kişiler, sivil toplum kuruluşları herkes Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çok basit şekilde abartmadan, ‘İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyorum.

Kanal İstanbul projesine İstanbul’un su kaynakları Sazlıdere’yi Terkos’u yok etme riskini karşı ÇED raporuna itiraz ediyorum’ demesi bile yeterlidir.

Yazacak dilekçesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderecek. Ya da gidecek İstanbul’daki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şubesine teslim edecek. Herkesin hakkı var. Hukuken hakkımız arayacağız. Milyonlarla insan buna itiraz edebilir. Kurumlar etmelidir, sorumlulukları gereği. Etmiyorsa da beyan versin ‘ben etmiyorum’ desin. Bu şehrin kurumları var, sivil toplum kuruluşları var. Yüzbinlerce üyesi olan oy vermiş kurulları var. Baksınlar düşünsünler analiz etsinler bize sormak istedikleri varsa sorsunlar sürece dahil olsunlar. Susmak, dilsiz şeytanlığı oynamaktır. Hiç sevmediğim karakter."



-EKREM 'İSTEMİYOR' DİYE 'İSTEMİYORUM' DİYENLE DE AYRIŞIRIM-

Soru: İki secim kazandıktan sonra, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olduğunuzu söylüyorsunuz. 16 milyon içinde Kanal İstanbul’u savunan insanlar var. Onları da temsil eden bir belediye başkanısınız. Aynı zamanda Kanal İstanbul bir erken seçim projesi olduğu gözüküyor ve siz de muhalefet lideri gibi konuşuyorsunuz…



“Söylediğiniz hiç bir tanımla benim alakam yok. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıyım. Kaliforniya’daki bir projeyi eleştirmiyorum. İstanbul'daki bir projeyi eleştiriyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin genel siyaset atmosferiyle alakası olmayan bilimsel verilerle açıklamamı yaptım. Akılla ve bilimle yaptım. İstanbul'da benim gibi her fert düşünmek zorunda değil. Dediğiniz gibi bu şehirde 'Kanal İstanbul'u istiyorum' diyen de çıkabilir. Ama bir tek şeyle ayrışıyorum; siyaseten 'istiyorum' diyenlerle ayrışıyorum. Biri istiyor diye 'istiyorum' diyenle ayrışırım. Ekrem 'istemiyor' diye 'istemiyorum' diyenle de ayrışırım. Bana değil bilime inansınlar; akıl ve bilime. Erken seçim vs benimle ilgisi yok. Merkezi hükümet karar alıyor. Bence bu soruyu onlara sorun. Bunun için ortaya atmışlarsa bilemem. Ama biz İstanbul'u, halkını, hakkını korumak için mücadele ediyoruz.”



-“ŞU EKREM VAR YA VALLAHİ DOĞRU SÖYLÜYOR” DİYORLAR-

Soru: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklaması oldu. “Kanal İstanbul Belediye değil devlet projesidir. Türkiye için yapılabilir bir projedir. Bunu yaptırmayız gibi yaklaşımlarla engellemeye çalışmak çok mantıklı gelmiyor” dedi. Ayrıca projenin Montrö'yü ortadan kaldıran bir proje olmadığını söyledi. Bu sözlere nasıl bir yanıtınız var?



“Orada zaten Montrö konusunda çelişki var. Birisi 'Montrö' diyor birisi 'Montrö değil' diyor. Birisi 'Montrö bizim gururumuzdur' diyor. Birisi 'beka' diyor. Yani herkesin bir fikri var. Ben anlamış değilim. Orada karar birliği yok. Bir başka husus bir devlet projesidir. Yani her proje bir devlet projesidir. İstanbul'da bizim yaptığımız park da devlet projesidir. Ne demek ben devlet değil miyim? Yani bu anlayıştan vazgeçsinler. Bir proje parti projesi değildir. İstanbul'daki her proje bu şehrin projesidir. Ben başladığım ilk gün söylediğim şeydir; ‘Hiç kimse yaptığımız hiçbir projeyi, CHP projesi diye tanıtamaz’ dedim. İstanbul halkının İstanbul şehrinin projesidir.

-İSTANBULLULAR HİÇ OLMADIĞI KADAR KANAL İSTANBUL’UN FARKINDA-

Soru: Cumhurbaşkanı’nın Kanal İstanbul konusunda çok kararlı olduğu açık. MHP Genel Başkanı’nın da bir açıklaması oldu. Bundan da anlıyoruz ki iktidar bloğu da bu konuda aynı fikirde. Dolayısıyla bu iş gündemde olacak ve sürekli önünüze gelecek. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Brexit bir seçenek olacak mı?



"Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bu konuyu elli yerde gündeme getirdim. Kimse bizi duymadı. Şimdi ise herkes duydu. Yani hiç olmadığı kadar İstanbullular Kanal İstanbul’un farkında. Birinci şey bu. Böyle bir dönem yaşamadı İstanbul."



- HOLLYWOOD FİLMİ GİBİ…-

Soru: Bu zamana kadar 75 milyar lira maliyet gösterildi. Acaba Büyükşehir Belediyesi’nin farklı bir hesabı var mı ? Büyükşehir Belediyesi kendi payına 35 milyar diyor; ama toplamda projenin sizin hesabınıza göre maliyeti?

“Proje yaptık deniyor, fizibilite yaptık deniyor. Farkında mısınız bilmiyorum; yedi dakikalık bir 3D geziyor. 3D’de bize milyon dolarlık yatlar gösteriyorlar, yat limanlarını gösteriyorlar, yetmiş katlı binaları gösteriyorlar. Daha ileri gideyim mi? Dolmabahçe Sarayı’nın bir tane replikasını gösteriyorlar. Bir tane Çin sarayı, Japon sarayı gösteriyorlar. Ben anlamış değilim. Yahu bu nasıl projedir? Ne yapıyorsunuz siz? Oradan bir tane de Hollywood filmi gibi bir tanker geçiyor. İstanbul’u gezerek gösteriyor falan.. Şimdi ben bu proje üzerinden neyi tahmin edeyim? Ben tahmin yürütüyorum. Doğa ile yaygıları ortaya koyan tahmin yürütüyorum. Ama çizilen proje bu ise ben niye.. Sayın Cumhurbaşkanı gösterdi. Sosyal medyada yedi dakikalık. Çocuklarımız elinde görüyoruz bazen, Playstation oyunları, onlardan daha yaratıcı vallahi.

-HUKUKU ÇİĞNETMEYECEĞİZ-

Soru: Hukuken İBB’yi devreden çıkararak bu projeyi yapmak hukuken söz konusu mu?



“Hukuku çiğnerseniz söz konusu ama biz çiğnetmeyeceğiz. İnsanlarımız, hukuku çok ciddiye alıp hukuku korur. Hukuki haklarını kullanır. Bunu göreceksiniz. Kaygı duymayın. Bu soruları bana sordular: ‘Seçilirseniz sizi İstanbul’u verecekler mi?’. Yahu kimin malını kime vermiyorsunuz? Babanın malı mı burası burayı vermeyeceksiniz. İstanbul halkından emanet aldık.Belli bir dönem bitecek, 5 yıl sonra seçim olacak, biri kazanacak. Ben de emanet edeceğim.Korkmayın. Milyonlarca insanın sağduyusu var bu şehirde."

CHP Başakşehir ve İBB Meclis üyesi İş adamı Murat Özkurt Başakşehir ve İstanbul halkı başta olmak üzere bütün insanların yeni yılını kutlayarak inşallah 2020 ülkemiz ve İstanbulumuz için daha iyi olur dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)