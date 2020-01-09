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Büyükçekmece Gölü Alarm Veriyor

İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nde 2030 yılına kadar su kapasitesi yüzde 25 oranında düşecek. Uzmanlar su kaynaklarının kullanımında ‘bütüncül su yönetimine’ dikkat çekti.

Büyükçekmece Gölü Alarm Veriyor

İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nde 2030 yılına kadar su kapasitesi yüzde 25 oranında düşecek. Uzmanlar su kaynaklarının kullanımında ‘bütüncül su yönetimine’ dikkat çekti.

haber 2
haber 2
09 Ocak 2020 Perşembe 14:01
Büyükçekmece Gölü Alarm Veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu”nda, Su Yönetiminin Enerji Boyutu başlıklı oturum yapıldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Kemal Güneş, iklim değişikliğinin Büyükçekmece Gölü’ne etkisine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Güneş, konuşmasında Büyükçekmece Gölü’nün su kapasitesinde önümüzdeki yıllarda önemli miktarda düşüş yaşanacağını ifade etti.

İklim değişikliği ile ilgili farklı simülasyonlar üzerine çalıştıklarını ifade eden Güneş, “İstanbul’da hava sıcaklığı yüzyılın sona doğru 1 ile 5 derece artacak, yağışlar ise yüzde 12 seviyelerinde düşecek. İklim değişikliği modellerindeki en kötü senaryoya dayanarak, sıcaklığın ve etkilerinin 2030’lardan itibaren güçlü bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz. 2030 yılına kadar yağış ortalaması çok düşmese de, sıcaklık artacağı için buharlaşma olacak.”

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’yle ilgili tespitlerde bulunan Güneş, “Bugün gölün su kapasitesi 119 hektometre küp (hm3) değerlerinde. Elimizdeki senaryoya göre su kapasitesi, 2050 yılına kadar yüzde 25 düşerek 89 hm3’e kadar gerileyecek.2100 yılında ise gölün su kapasitesi 44,7 hm3’e kadar azalacak.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için tavsiyelerde bulunan Güneş, tatlı su kaynaklarına gelen kirliliğin bertaraf edilmesi, arıtılmış su kaynaklarının yeniden kullanılması ve yağmur suyu hasadının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Güneş, yer altı ve yer üstü kaynaklarında, havza bazlı bütüncül bir su yönetimi planlamasının yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

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