banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
111685
ALTIN
283.162
DOLAR
5.9310
STERLİN
7.7222
EURO
6.5736
Asgari Ücretin Vergisi Olmamalı…
Son Dakika
Asgari Ücretin Vergisi Olmamalı…
7.Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası'nda Türk Sporcuların Zaferi !
7.Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası'nda Türk...
Başkan Bozkurt : Belediye Olarak Neyimiz Var Bilmiyoruz Dedi
Son Dakika
Başkan Bozkurt : Belediye Olarak...
Kılıçdaroğlu’ndan “başkanlık sistemi”ne Kazakistan örneği
Son Dakika
Kılıçdaroğlu’ndan “başkanlık sistemi”ne Kazakistan örneği

Bursa Haber için Bursa Gündem'i okuyun

Yerel haberler, ulusal gazetelerde yeterince yer bulmuyor. Toplumun dikkat edeceği belki de sizlere önemsiz gelebilecek detaylara yer veriyorlar.

Bursa Haber için Bursa Gündem'i okuyun

Yerel haberler, ulusal gazetelerde yeterince yer bulmuyor. Toplumun dikkat edeceği belki de sizlere önemsiz gelebilecek detaylara yer veriyorlar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2019 Pazartesi 09:12
Bursa Haber için Bursa Gündem'i okuyun

Oysa Bursa Haber konusunda tam olarak bu şehirde yaşayan insanların önemseyeceği, onlara etki edecek haberlere yer veriyoruz. İlgi alanlarınızla doğru orantılı, sizi ilgilendiren bu şehrin haberlerini takip etmeye başlayın. Bursa gündem haberleri ile şehirde gerçekleşen tüm olaylara dair detayları öğrenin bu sayede vakit kaybetmeden, gerçekleşen olaylara göre pozisyon alabilirsiniz. Kamusal, ticari, sosyal birçok olay gün içinde gerçekleşiyor kimi zaman kamu tarafında sunulan fırsatları da sizlere ulaştırıyoruz. Kısaca şehre dair güncel tüm detaylara yer veriyoruz. Şehrini daha yakından tanımak için bulunmaz bir fırsat, şehrinde olan biteni öğrenmeye başla.

Bursa’da Bugün Yaşananlar

Modern zamanlar hayata karşı büyük bir mücadeleyi beraberinde getirdi. Artık insanlar tüm bu mücadele sırasında birbiriyle daha çok etkileşim halinde. Mega şehir olmak yolunda hızla ilerleyen Bursa birçok olaya ev sahipliği yapıyor. Peki, siz gerçekleşen olaylardan ne kadarı hakkında bilgi sahibisiniz? Hayatınıza etki edebilecek birçok olay 7 / 24 saat içinde gerçekleşiyor biz ise bu bilgileri size sunmak adına durmadan çalışıyoruz. Bursa’da bugün yaşananları öğrenmek için tek yapmanız gereken haber sitemizi ziyaret etmek. Bursa haber konusunda lider olmak için uzun zamandır mücadele ediyoruz ve artık bu konuma geldik, sizlere daha iyi hizmet sunuyor. Kaliteli, tarafsız haberleri sizlerle buluşturuyoruz.

Gündemi Takip Edin

Her zaman olduğundan daha hızlı bir şekilde olaylar gerçekleşebilir, bu olaylar çok yakınınızda gerçeklemiş ama gözünüzden kaçmış olabilir. Kamu tarafından düzenlenen hayatınıza etki edecek bir fırsat olabilir. Bursa gündem birçok şeye gebedir fakat sizler bu haberleri görmezden gelirseniz; hepsini kaçırmış olacaksınız. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden bizleri ziyaret edin. Sitemizi yer imlerine ekleyerek, sosyal medya hesaplarımızı takip ederek devamlı olarak en güncel bilgiye ulaşabilirsiniz. Şehrinizde yaşananlar hakkında bilgi sahibi olmak, sizlere daha iyi bir pozisyon sağlayacaktır. Gerektiğinde önlem alabilecek, gerektiğinde fırsatlardan faydalanabileceksiniz. Şehrinizde neler olup bittiğini, görebileceksiniz.

https://www.bursagundem.co

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Veri Merkezi, 5 Yılda 100 Milyon Tl Tasarruf Sağlayacak
İBB Veri Merkezi, 5 Yılda 100 Milyon Tl Tasarruf Sağlayacak
Lodos Fırtınasına Dikkat!
Lodos Fırtınasına Dikkat!
İmamoğlu, Silivri’den Seslendi: “İstanbul’un Köylerinin Su Sorunu Ankara’da Çözülecek”
İmamoğlu, Silivri’den Seslendi: “İstanbul’un Köylerinin Su Sorunu Ankara’da Çözülecek”
İBB, Yerli Çiçek Üreticileri İle Buluşuyor
İBB, Yerli Çiçek Üreticileri İle Buluşuyor
İstanbullular Yenilenen Mobil Uygulamayla Metroya Daha Kolay Ulaşacak
İstanbullular Yenilenen Mobil Uygulamayla Metroya Daha Kolay Ulaşacak

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim