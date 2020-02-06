Bodur ve Yönetiminden Darülacezeye Anlamlı Ziyaret

Bodur Büyüklerimize Saygımız İnancımız Gereğidir

Bodur Gazetemize şunları söyledi ”Batılı bir çok medeniyette olmayan büyüklerimize karşı saygı hürmet ifadeleri oldukça fazladır.

Eğer konuştuğumuz kişi bizden yaşça 3/5 yaş büyük ise hemen ona abi veya abla,daha da büyükse amca ,dayı ,teyze diyerek ailemizden birisine gösterdiğimiz saygıyı ona da gösterdiğimizi ifade etmek adına samimi sıfatlar kullanıyoruz. Bir Amerikalı veya bir İngiliz bunun demek olduğunu anlamaz ama bizim medeniyetimiz ve kültürümüz bize bunu yapmamızı söyler.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Mardin Artuklu Çevre Köyleri Sosyal Kültürel Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı ve üyeleri ile beraber ülkemizin en eski yaşlılara hizmet veren kurumu olan Darülaceze sakinlerimize anlamlı bir ziyaret yaparak tecrübelerinden yararlanmak adına sohbetlerinden ve hayat hikayelerinden kendimize önemli dersler çıkarıp n güzel bir sohbet yapma imkanı bulduk şeklinde konuşan Bodur emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan fikir alış verişlerinden sonra Darülaceze ziyaret Programı,topluca hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)