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Bilim Ve Sanat Atölyeleri Hız Kesmiyor

Esenyurt Belediyesi’nin çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlattığı “Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri”, eklenen yeni atölyelerle üretim sürecine dahil olan çocuklar yetiştirmeye devam ediyor. Ruhsal, zihinsel ve bedensel bütünlük temelinde yaratıcı bir eğitim modeli uygulanan atölyeler için mart ayı kayıtları alınmaya başladı.

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05 Mart 2020 Perşembe 10:00
Bilim Ve Sanat Atölyeleri Hız Kesmiyor
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Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün, ilçede yaşayan 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için bilimin yanında sosyal ve duygusal öğrenmeyi de sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri” eklenen yeni atölyelerle devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanan atölyelerin Mart ayı kayıtları başladı. Ruhsal, zihinsel ve bedensel bütünlük temelinde yaratıcı bir eğitim modeli uygulanacak olan atölyelerde çalışmalar en az 3’er saatlik dersler ve 20 kişilik gruplar halinde yapılacak. Her ay çeşitlendirilerek devam edecek olan bilim sanat atölyelerinde, Esenyurtlu çocukların eğlenerek öğrenmeleri sağlanacak.

Program kapsamında; Seramiğin Su üstündeki Renkli Dansı, Taş Boyama, Kahkaha ile Nefes, Küçük Spikerler Haber Sunuyor, Ritim, Keçeli Sabunlar Yapımı, Diksiyon, Deney ve Bilim, Küçük Şefler Mutfakta, Canlandır Masal, Robotik Kodlama, El Sanatları ve Sihirli Ellerden Maskeler atölyeleri mart ayı boyunca devam edecek.

“YENİ VE FARKLI ATÖLYELER OLUŞTURDUK”

Mart ayında yepyeni atölyelerle çocukların eğitim ve gelişimlerine destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Çocuklarımız için hayata geçirilen Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri’ne sizlerden talep oldukça fazlaydı. Eğitim ve gelişim için bu sınıflarda yerini almak isteyen çocuklarımıza bu ay da yepyeni ve farklı atölyeler oluşturduk. Bu atölyelerden Esenyurtlu çocukların en az bir kez faydalanmasını istiyoruz” dedi.

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