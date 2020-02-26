Başkan İmamoğlu İle Vatandaş Arasında İlginç “Ulaşım Zammı” Diyalogu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba mesaisine kentin sembol mekanlarından Kapalıçarşı’da başladı. İmamoğlu, tarihi çarşının Beyazıt Kapısı’ndan giriş yapmadan önce, İBB’nin gerçekleştirdiği meydan çalışmasında incelemelerde bulundu. Görevlilerden çalışmaların gece boyunca devam ettirildiği bilgisini alan İmamoğlu, bölgedeki esnafın da sorunlarını dinledi. İmamoğlu’na Kapalıçarşı gezisinde İBB üst yönetimi de eşlik etti. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve ekibi ile kahvaltıda bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra çarşı turuna çıktı. Vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi. Bazı vatandaşlar, yakınlarını, cep telefonlarından yaptıkları canlı yayınlarla İmamoğlu ile buluşturdu.



BİRİNCİ VATANDAŞ: “YÜZDE 35’İ KABUL ETMİYORUZ”

İKİNCİ VATANDAŞ: “BAŞKANIM DOĞRU YOLDASINIZ; DEVAM EDİN…”

İmamoğlu’nun Kapalıçarşı gezisine, bir vatandaşla yaşadığı “ulaşım zammı diyalogu” damga vurdu. Ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zammı protesto eden vatandaş, İmamoğlu’na, “3 yıldır yapılamayan zammı neden yaptınız” diyerek bağırdı. Sese doğru yönelen İmamoğlu ile vatandaş arasında şu ilginç diyalog yaşandı:

İmamoğlu : Bağırmadan konuşalım.

Vatandaş: Yüzde 35 neden?

İmamoğlu: Zammı sordun, cevap verelim. Zam yapmak zorunda kaldık.

Vatandaş: Eyvallah, eyvallah. 3 lira yapın.

İmamoğlu: Biz keyif almıyoruz. Şimdi zam yapmasam, 1 sene sonra daha kötü durumda. Ulaşımla ilgili, hizmetle alakalı hem standart sorunu var hem başka problemler var. Bir başka konu; biz öğrenciye katkı sunduk. Öğrenciyi geldik…

Vatandaş: Doğru, doğru.

İmamoğlu: Öğrenciyi 85 liradan 50 liraya düşürdük.

Vatandaş: Doğru; yaptınız, haklısınız. Onda hemfikiriz.

İmamoğlu: Şimdi 3 senedir, 4 senedir 3 katrilyon 600 milyara (eski parayla) çıktı ulaşımı sübvansiyonumuz. Niye? Son 1 yılda yüzde 40’ın üstünde sadece yakıt zammı var. Ulaşımla ilgili bakım hizmetlerimiz yüzde 50’nin üzerinde arttı. Ben, hizmet vermek zorundayım.

Vatandaş: Seçimden önce ulaşımla ilgili dediniz ki; ‘Ulaşımı indireceğim’.

İmamoğlu: İndirdik. Bak, geçen sene Şubat’tan Mart’tan bahsediyorsun. 1 sene geçti aradan.

Vatandaş: “Her şey çok güzel olacak” demiştiniz, olmadı.

İmamoğlu: Olacak, olacak… Olmuyor! Niye olmuyor? Döviz artıyor, mazot artıyor, yakıt artıyor, doğalgaz artıyor.Bunlar bizim elimizde değil. Onlara da tepki göster senden istirhamım. Onlara da tepki göster…

Vatandaş: Başkanım, yüzde 35’i kabul etmiyoruz.

İkinci vatandaş: Başkanım, doğru yoldasınız; devam edin…

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

SORULARI YANITLADI

İmamoğlu, vatandaşla diyalogunun ardından Kapalıçarşı’nın restore edilen çatısında incelemelerde bulundu. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıyla turunu tamamlayan İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını Beyazıt Kapısı önünde yanıtladı. İmamoğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şunlar oldu:

“Bu çarşı ekonomi tablosuyla ön planda. Burada bazı kuyumcuların kapanıp, lokumcu olduğu iddia edildi. Son dönemde nasıl bir manzara var çarşıda?

-Ben de Kapalı Çarşı’nın neredeyse 34 yıllık gelen, gideniyim. Ticaret yaptığım insanlar vardı. Moral bulmak için de içinden geçerdim. Burası gerçekten dar zamanda bile cıvıl cıvıl olur. Bugün, bir nebze eski kesitleri aratır noktada olduğunu düşünüyorum. Ama hızlıca aşacağımızı da düşünüyorum. Dünyaya anlatabilmek, turist ilgisini daha yüksek seviyede buraya çekmeyi sağlamamız lazım. Bugün hem bu yönüyle tespitlerimizi yapacağız hem de Kapalıçarşı’nın bu değerli esnafıyla yönetimiyle eksikliklerini, varsa çözmemiz gereken problemleri çözüme kavuşturacağız. Dönem olarak bize emanet edilen İstanbul’un en kıymetlisi noktalarından Kapalı çarşıda görevimizi yerine getirmek için buradayız.



“TURİSTLERİN BÖLGEYİ YAŞAMASI ÇALIŞIYORUZ”

-Burada turistin gelişi, gidişi ile ilgili süreçleri de arkadaşlarla çalışıyoruz. Nisan ayında kruvaziyer gemilerin yaklaşması başlıyor Galataport’ta. Bununla ilgili, bir anda binlerce insanın İstanbul’un özellikle tarihi yarımadaya gelişi ile ilgili süreçleri çalışıyoruz. Bunu hem otobüs hem deniz yoluyla turistlerin en hızlı şekilde Kapalıçarşı’yı, Sultanahmet’i Ayasofya’yı bu bölgeyi yaşaması ile ilgili de çalışmalarımız var. Özellikle Kapalıçarşı’nın Beyazıt tarafındaki çıkıştaki meydan düzenlememizi hemen ele aldık. Oradaki yıllar öncesinden hazırlanmış bir projeyi harekete geçirdik. Beyazıt Meydanı’nı düzenliyoruz. Dolayısıyla turistlerin hiçbir şekilde bu bölgede nahoş görüntüyle karşı karşıya kalmamalarını istiyoruz. Bu çalışmalarımız, Kapalıçarşı’nın yakın çevresi, sarnıçtaki çalışmalarımız çok hızlı devam ediyor. Bunun gibi hiçbir turisti rahatsız etmeyecek bir görüntüyü bu bölgeye kazandırmış olacağız.



“MELEN BARAJI SÜRECİ ZARARA UĞRATILMIŞ DURUMDA”

“Melen Barajı ile ilgili Cuma günü önemli bir ihale var. Çiğdem Toker’in kaleme aldığı yazıda barajla ilgili iki önemli teknik raporun gizlendiğine ilişkin. Melen barajındaki çatlaklarla ilgili iki rapor sümenaltı ediliyor iddiası var. Sizin bu konuya ilişkin bilginiz var mı?”

-Melen Barajı’nın ihalesi Devlet Su İşleri tarafından yapılıyor. Sürece teknik olarak tümüyle onlar hakim. Ama İSKİ Genel Müdürlüğü’müz bu konuda sıkı bir takipte. Şu an bahsettiğiniz noktada bizim bir tespitimiz yok ama bu yazı ya da uyarılar üzerinden arkadaşlarım gerekli tetkiki yaparlar diye düşünüyoruz. Bu önemli bir konu. Ne yazık ki süreç sekteye uğramış, zarara uğratılmış bir durumda. Neticede kamu bütçesi hepimizin bütçesi. Takipçisiyiz. İSKİ Genel Müdürlüğü bu konuda gerekli incelemeyi yapacaktır.



“İnceleme yaptığınızda Meclis’te de çatlak fotoğrafları göstermiştiniz. Neydi o zamanki izleniminiz?”

-Ciddi bir çatlak söz konusu gövdede. Yanlış bir teknik tercih edilmiş. Şimdi o tekniği tamir etmek için hem bir ilave inşaat var hem de izolasyon ile ilgili bir çalışma var. Benim bildiğim buna dönük bir ihale süreci hazırlandı. Teknik şartnameyi yine arkadaşlarım bu uyarılar gereği bir kontrol ederler.



“MEYDANI GÖRÜNCE UTANIYORUM”

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra rotasını, yine İstanbul’un sembol mekanlarından tarihi Sahaflar Çarşısı’na çevirdi. Üniversite yıllarında müşterisi olduğu, çarşının en eski sahaflarından Sinan Gözen’in dükkanına uğrayan İmamoğlu, burada anılarını tazeledi. Sahaflar Çarşısı’ndan Beyazıt Meydanı’na çıkan İmamoğlu, burada meydan düzenlemesini gerçekleştiren firmanın yetkilisinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Meydandaki çalışmaların bitirilmesi için can attığını vurgulayan İmamoğlu, tepkisini, “Utanıyorum burayı böyle görünce” sözleriyle dile getirdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)