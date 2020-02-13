Başkan İmamoğlu: “İlçelerimizle Bire Bir Diyaloğu En Üst Seviyede Tutmak İstiyoruz”



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretlerine Bayrampaşa ile devam etti. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından, belediye binası girişinde karşılanan İmamoğlu, Aydıner’in İstanbul’un en deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu belirterek, “Bayrampaşa’da iş birliği yapacağımız hangi konular var, hızlı hareket etmemiz gereken hususlar neler? Bu kapsamda uyumlu bir çalışmayı hedefliyoruz. Başkanımız; ön gördüğü, geçmişten bugüne var olan işler ve bundan sonraki hedeflerinde iş birliği açısından İBB gündeminde olması gereken konuları bize aktaracak” dedi.



İMAMOĞLU: “HEM İBB’NİN HEM DE İLÇE BELEDİYESİNİN İŞİ KOLAYLAŞACAK”

“Temennimiz, İstanbul’un seçilmiş 39 belediyesiyle, belediye başkanlarıyla çok verimli bir dönemi bir arada geçirebilmek” diyen İmamoğlu, “Bölge masalarımız var. İlçelerimizle bire bir diyalogları en üst seviyede tutmak istiyoruz. Bu hem İBB’nin işini kolaylaştıracaktır hem de ilçe belediyesinin sahada her gün deneyimlediği sorunları anında çözüme kavuşturma konusunda bir pratiklik yaratacaktır. Bunun faydasını iyi bilen birisiyim. Bu manada, ilçe Belediye Başkanımızla Bayrampaşa’nın tüm gündemini gözden geçirecek bir brifing olacak bugün. Ekip arkadaşlarımla buradayım. Bayrampaşa’daki ekip arkadaşlarımızla, Başkan’ımızın ekibiyle verimli bir gün olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



AYDINER: “BAYRAMPAŞA ÖZEL BİR İLÇE”

İmamoğlu’na ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Aydıner, “İstanbul’un ilçeleri içerisinde Bayrampaşa’nın özel bir yeri var. Özellikle demografik yapımızla Rumelili hemşehrilerimizin ağırlıklı olduğu bir ilçe. Hem Anadolu hem de Rumeli kültürünün ikisinin bir arada olduğu nadide ilçelerden bir tanesiyiz. Bu nedenle, buradaki projelerimiz çok fazla önem arz ediyor. Rumelili hemşehrilerimiz bu mevzuda biraz sabırsızdır. Sorunların ve projelerin biran önce yapılmasını, hayata geçirilmesini isterler. O nedenle, bugünkü ziyaretiniz bu açıdan da bizim için çok çok anlamlı. İnşallah bundan sonraki, Bayrampaşa’mızın ve İstanbul’umuzun menfaatine olacak bu projelere yapacağınız desteklerden dolayı şimdiden size teşekkürlerimi arz ediyorum” ifadelerini kullandı.



ATATÜRK BÜSTÜ VE ZEMİN İÇİN TALİMAT

İmamoğlu ve Aydıner, ekipleriyle birlikte, konuşmaların ardından sunumun yapılacağı salona geçti. Sunumun ardından ilçede saha gezisine çıkan her iki Başkan, Bayrampaşa Belediyesi önündeki meydan düzenlemesi ve zemin altı otopark inşaatında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, belediye önündeki meydan düzenlemesinin zemin kaplamasını beğenmedi. Müteahhit firma yetkilisine, “Ben de inşatçıyım. Böyle hak ediş olmaz” diyen İmamoğlu, zeminin yenilenmesini istedi. İmamoğlu, meydana konulan ve elyaf malzeme kullanılarak yapılan Atatürk heykelinin de bronz olarak değiştirilmesi talimatını verdi. İmamoğlu, “Elyaf bronza dönüşsün. Dinamik bir nüfusu var, gençliği yansıtan bir çalışma yapılabilir” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Ajansı

