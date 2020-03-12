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Başkan İmamoğlu, Ay Sonuna Kadar Kapatılan Alanları Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart ayı sonuna kadar geçici olarak kapatılma kararı alınan birimleri açıkladı.

haber 1
haber 1
12 Mart 2020 Perşembe 12:52
Başkan İmamoğlu, Ay Sonuna Kadar Kapatılan Alanları Açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Koronavirüs ile ilgili ilk vakayı açıklamasının ardından, İBB’nin tedbir amaçlı bazı birimlerinin geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Bu birimler; İBB Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı konser salonları, tiyatrolar, kültür merkezleri, müzeler ile KÜLTÜR AŞ’ye ait müzeler ve İSMEK Eğitim Merkezlerini kapsıyor.

Mart ayı sonuna kadar bu kapsamda değerlendirilen mekanlar şunlar:

İSMEK

Cemal Reşit REY Konser Salonu

İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri

İBB’ye ait 13 Kültür Merkezi

Yerebatan Sarnıcı

Şerefiye Sarnıcı

Tekfur Sarayı Müzesi

Panorama 1453 Müzesi

Miniatürk

Türk Dünyası Kültür Mahallesi

Atatürk Müzesi

Aşiyan Müzesi

Karikatür ve Mizah Merkezi

İtfaiye Müzesi

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