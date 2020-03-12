Başkan İmamoğlu, Ay Sonuna Kadar Kapatılan Alanları Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Koronavirüs ile ilgili ilk vakayı açıklamasının ardından, İBB’nin tedbir amaçlı bazı birimlerinin geçici olarak kapatılacağını açıkladı.
Bu birimler; İBB Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı konser salonları, tiyatrolar, kültür merkezleri, müzeler ile KÜLTÜR AŞ’ye ait müzeler ve İSMEK Eğitim Merkezlerini kapsıyor.
Mart ayı sonuna kadar bu kapsamda değerlendirilen mekanlar şunlar:
İSMEK
Cemal Reşit REY Konser Salonu
İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri
İBB’ye ait 13 Kültür Merkezi
Yerebatan Sarnıcı
Şerefiye Sarnıcı
Tekfur Sarayı Müzesi
Panorama 1453 Müzesi
Miniatürk
Türk Dünyası Kültür Mahallesi
Atatürk Müzesi
Aşiyan Müzesi
Karikatür ve Mizah Merkezi
İtfaiye Müzesi