8 Mart Kadınlar Günü’ne Özel Vapur Seferi

8 Mart Kadınlar Günü vapuru, ilk yolcularını saat 15.00’de Kadıköy İskelesi’nden alacak. Vapur saat 15.30’da Karaköy, 15.50’de Beşiktaş, 16.00’da Üsküdar, 16.10’da da Beylerbeyi’ne uğradıktan sonra Boğaz’a açılacak.

Yaklaşık bir saatlik Boğaz turunun ardından, saat 17.20’de Beylerbeyi, 17.30’da Üsküdar, 17.40’da Beşiktaş iskelelerine yanaşacak olan vapur, seferini saat 18.00’de Karaköy İskelesi’nde tamamlayacak.

Kadınlar hayatın her alanında var oldukça dünyanın ve ülkemizin daha güzel olacağına dikkat çeken Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Dedetaş, “İşyerinde, tarlada, evinde, sokakta eşitlik, özgürlük,adalet için emek veren ve mücadele eden tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Kadınlarımız hayatın her alanında özgürleşip, var oldukça hiç kuşkusuz dünya ve ülkemiz daha güzel, daha huzurlu ve daha yaşanır olacaktır” dedi.

KOŞUCULAR İÇİN ÜCRETSİZ BEŞİKTAŞ-KADIKÖY SEFERİ

Şehir Hatları AŞ, 8 Mart Pazar günü, Kadıköy’deki ‘İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’na katılan sporcular için de Beşiktaş’tan özel vapur seferi yapacak. Ücretsiz vapur, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nden saat 07.45’de kalkacak ve Kadıköy’e gidecek.