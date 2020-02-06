Özel Çocuklara Rafadan Tayfa’dan Özel Gösterim

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Axis AVM’de organize edilen Rafadan Tayfa Göbekli Tepe filmi izleme etkinliğine, ESER’li öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Ekranların en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın devam filmi “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” karakterleri de ESER’li (Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi) öğrencilerle bir araya geldi. Ekranda izledikleri ve sevdikleri karakterlerle buluşan öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşadı. Renkli görüntülerin sergilendiği alanda, çocuklar “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” karakterlerini yanlarında gördükleri için büyük mutluluk yaşadı. Heyecanları gözlerinden okunan ESER’li öğrenciler, Rafadan Tayfa karakterleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

RAFADAN TAYFA EKİBİYLE BOL BOL HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

ESER ve Eyüpsultan Belediyesi Duyu Bütünleme merkezlerinden gelen 150 öğrenci, arkadaşlarıyla birlikte sinema filmi izleme şansı buldu. Velileriyle birlikte etkinliğe katılan özel çocuklar keyifli saatler geçirdiler. Özel çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte heyecanlı dakikalar da yaşandı. Rafadan Tayfa karakterleri Akın, Kamil, Hayri ve Mert çocuklarla tek tek ilgilenerek çocukların sevincine ortak oldu. ESER’li öğrenciler ve velileri kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ettiler.