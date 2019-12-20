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Sandıktaki Türküler Yeniden Hayat Buluyor

Esenyurt Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu unutulmaya yüz tutan eski türküleri gün yüzüne çıkarıyor. Topluluk, 22 Aralık’ta ‘Sandıktaki Türküler’ adlı konserle halk müziğinin seçkin eserlerini seslendirecek.

Sandıktaki Türküler Yeniden Hayat Buluyor

Esenyurt Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu unutulmaya yüz tutan eski türküleri gün yüzüne çıkarıyor. Topluluk, 22 Aralık’ta ‘Sandıktaki Türküler’ adlı konserle halk müziğinin seçkin eserlerini seslendirecek.

haber 2
haber 2
20 Aralık 2019 Cuma 11:01
Sandıktaki Türküler Yeniden Hayat Buluyor

Esenyurt Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu unutulmaya yüz tutan eski türküleri gün yüzüne çıkarıyor. Topluluk, 22 Aralık’ta ‘Sandıktaki Türküler’ adlı konserle halk müziğinin seçkin eserlerini seslendirecek.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Esenyurt Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu konser verecek. 22 Aralık Pazar 18.00’da Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan programda, Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi bünyesinde müzik eğitimi alan öğrenciler, halk müziğinin seçkin eserlerini seslendirecek. İzzet Can Durak şefliğinde gerçekleşecek olan konserde, günümüzde bilinmeyen veya unutulmaya yüz tutmuş türküler dinleyicilerle buluşacak.

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