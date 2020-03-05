Haççe’nin He-Ce-Si’ Kadınların Sesi Olacak

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul Göle Kadınlar Meclisi’nin organize ettiği Haççe’nin He-ce-si adlı tiyatro oyunu, Esenyurt’ta sahnelenecek. Oyun, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Tuncer Dağ’ın kaleme aldığı, Murat Aydın’ın yönetmenliğini yaptığı oyunda, Ahmet Anıl Kayıkçı, Hülya Koçer, Zilif Cengiz, Esen Yağcı, Beyzanur Kuluğ, Filiz Kuluğ ve Ebru Kiraz gibi isimler rol alıyor. Eşlerinden şiddet gören kadınların, köye gelen idealist bir öğretmen sayesinde bilinçlenerek okuma yazma öğrenmesini anlatan oyunda, ezilen ve dövülen köylü kadınların hikayeleri tiyatro sahnesinde gözler önüne serilecek.