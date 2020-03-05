banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Meclis Üyesi Avukat Asım Güven:Bu Hukuki Yasalar ile Kentsel Dönüşüm Olamaz Dedi
Son Dakika
Meclis Üyesi Avukat Asım Güven:Bu...
Avrasya Hastanesi Coronavirüsü Hakkında Halkı Bilgi Sahibi Yaptı…
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Coronavirüsü Hakkında Halkı...
Türkiye Göçmenlerin Seyahat Özgürlüğünü Kısıtlamasın
Son Dakika
Türkiye Göçmenlerin Seyahat Özgürlüğünü Kısıtlamasın
Ödenmeyen Faturalar İçin Aç Kapa Halkın Canını Yakıyor
Son Dakika
Ödenmeyen Faturalar İçin Aç Kapa...

Haççe’nin He-Ce-Si’ Kadınların Sesi Olacak

Göle Kadın Meclisi'nin organize ettiği 'Haççe'nin He-ce-si' adlı tiyatro oyunu, Esenyurt Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverlerle buluşacak. 7 Mart’ta sahnelenecek oyun, okuma yazma bilmeyen kızların küçük yaşlarda evlendirilmesi ve yaşadıkları zorlukları tiyatro sahnesinde anlatacak.

haber 1
haber 1
05 Mart 2020 Perşembe 11:17
Haççe’nin He-Ce-Si’ Kadınların Sesi Olacak
banner171

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul Göle Kadınlar Meclisi’nin organize ettiği Haççe’nin He-ce-si adlı tiyatro oyunu, Esenyurt’ta sahnelenecek. Oyun, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Tuncer Dağ’ın kaleme aldığı, Murat Aydın’ın yönetmenliğini yaptığı oyunda, Ahmet Anıl Kayıkçı, Hülya Koçer, Zilif Cengiz, Esen Yağcı, Beyzanur Kuluğ, Filiz Kuluğ ve Ebru Kiraz gibi isimler rol alıyor. Eşlerinden şiddet gören kadınların, köye gelen idealist bir öğretmen sayesinde bilinçlenerek okuma yazma öğrenmesini anlatan oyunda, ezilen ve dövülen köylü kadınların hikayeleri tiyatro sahnesinde gözler önüne serilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta Parklar Yaza Hazırlanıyor
Esenyurt'ta Parklar Yaza Hazırlanıyor
Dubai Comfort – Waterpark’tan Muhteşem Lansman Gecesi
Dubai Comfort – Waterpark’tan Muhteşem Lansman Gecesi
Trafik Kazasında Engelli Kalan Köpek Yürüteç İle Yeniden Hayata Tutundu
Trafik Kazasında Engelli Kalan Köpek Yürüteç İle Yeniden Hayata Tutundu
Yerli Üretim Desteklenecek Esenyurtlular Sağlıklı Gıda Yiyecek
Yerli Üretim Desteklenecek Esenyurtlular Sağlıklı Gıda Yiyecek
Esenyurt'lu Çocuklara Birbirinden Renkli Atölyeler
Esenyurt'lu Çocuklara Birbirinden Renkli Atölyeler

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169