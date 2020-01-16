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Esenyurt’ta Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kent Konseyi işbirliğiyle kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk hava ve yağışlardan etkilenmemesi için ilçedeki parklara kedi evleri yerleştirdi.

Esenyurt’ta Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kent Konseyi işbirliğiyle kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk hava ve yağışlardan etkilenmemesi için ilçedeki parklara kedi evleri yerleştirdi.

haber 2
haber 2
16 Ocak 2020 Perşembe 13:25
Esenyurt’ta Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kent Konseyinin iş birliğiyle dört mevsim için uygun olarak hazırlanan 50 kedi evi ilçedeki parklara yerleştirdi. Hayvanların soğuk kış günlerini daha rahat atlatabilmelerini sağlayan kulübeler, Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleriyle birlikte hazırlandı. Ekipler, kedilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kedi evlerini hayvanların yoğun olduğu parklara bıraktı.

‘ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’

Esenyurt’ta sokak hayvanlarına yuva çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, “Konseyimizin genç üyelerine çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı başladılar. İlk icraatları birebir sokak hayvanlarına dokunan onların yaşam koşullarına katkı sağlayacak olan bir çalışma oldu. Bu kış günlerinde bizler ne kadar üşüyorsak, onlarda üşüyor. Bu yüzden bu tarz kulübelere çok ihtiyaçları var. Biz de belediye olarak sadece parklarla ilgili değil boş alanlarda köpek kulübe sayısını arttırmayla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar devam edecek” dedi.

Desteklerinden dolayı Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür eden Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ ise, “Kent Konseyi ve Esenyurt Belediyesi iş birliğiyle sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma yaptık. İlk aşamada kedi evleri yapıldı. Tamamıyla gençlerin emeğiyle yapıldı. İkinci aşamada ise köpek evleriyle ilgili bir çalışmalarımız olacak. Bize destek olan Esenyurt Belediyesine ve genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gençlik Konseyi Meclis Başkanı Volkan Usanmaz ise, “Sokak hayvanlarımız için 50 tane kedi yuvası temin ettik. Genç arkadaşlarımızla birlikte Esenyurt’ta 5 parkımızın çeşitli noktalarına yerleştireceğiz. Bu çalışmaya destek olan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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